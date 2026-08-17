Un séisme de magnitude 5,9 secoue l'île indonésienne de Florès

Un séisme de magnitude 5,9 a secoué, dans la matinée du 17 août, la région de Florès, dans la province de Nusa Tenggara oriental, en Indonésie.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), le séisme s’est produit à 7h46, heure locale, à une profondeur d’environ 10 km. Son épicentre a initialement été localisé à 8,57 degrés de latitude Sud et 121,55 degrés de longitude Est.

Ce séisme survient alors que la région de Florès est toujours mobilisée pour faire face aux conséquences d’un puissant séisme de magnitude 7,7 survenu il y a deux jours au large de l’île, qui a fait plusieurs dizaines de morts et causé d’importants dégâts. Aucune information sur d’éventuelles victimes ou de nouveaux dégâts n’a pour l’heure été communiquée. Les autorités n’ont pas non plus précisé si le séisme du 17 août constituait une réplique du précédent.

La situation à Florès demeure complexe, les secours poursuivant les opérations pour faire face aux glissements de terrain, aux dégâts causés aux infrastructures et aux effets des répliques. Les autorités locales appellent la population à respecter les consignes de sécurité pendant le maintien du dispositif d’intervention d’urgence.

VNA/CVN