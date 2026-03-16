Un prêt de 800 millions d’USD pour renforcer la résilience budgétaire des Philippines

La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 800 millions de dollars aux Philippines afin de renforcer la gestion budgétaire, d'attirer des investissements privés de meilleure qualité et de doter la main-d'œuvre des compétences nécessaires à des emplois plus productifs et mieux rémunérés.

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Photo : ST/CVN

La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 800 millions de dollars aux Philippines afin de renforcer la gestion budgétaire, d'attirer des investissements privés de meilleure qualité et de doter la main-d'œuvre des compétences nécessaires à des emplois plus productifs et mieux rémunérés.

Dans un communiqué publié le 14 mars, la Banque a indiqué que ce prêt, intitulé "Prêt pour la politique de croissance et de développement de l'emploi aux Philippines", soutient les réformes visant à stimuler la croissance économique et à améliorer les perspectives d'emploi.

"En renforçant les fondements budgétaires, en améliorant l'environnement des affaires et en investissant dans le capital humain, ce programme devrait contribuer à débloquer les investissements privés tout en dotant la population des compétences nécessaires pour trouver un emploi et progresser dans sa carrière", a déclaré Zafer Mustafaoğlu, directeur des opérations de la BM pour les Philippines, la Malaisie et le Brunei.

Selon Jaffar Al-Rikabi, économiste principal à la Banque mondiale, les réformes visent à attirer davantage d'investissements privés, à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et à orienter l'économie philippine vers des activités à plus forte valeur ajoutée et plus sophistiquées.

La Banque mondiale note que ce soutien intervient alors que le revenu national brut (RNB) par habitant des Philippines se rapproche du seuil d'accès au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, après être resté dans la tranche inférieure depuis 1987.

Selon la classification de la Banque mondiale, le RNB par habitant des Philippines s'élève actuellement à environ 4.470 dollars américains, soit seulement 26 dollars américains de moins que le seuil minimal de 4.496 dollars américains requis pour être considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. La mise à jour de cette classification devrait être publiée en juillet 2026.

VNA/CVN