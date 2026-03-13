Le Laos confirme la stabilité de son approvisionnement en carburant

Le gouvernement lao a assuré la population que l'approvisionnement en carburant du pays reste stable malgré les perturbations du marché pétrolier mondial, tout en appelant les citoyens à économiser le carburant face à l'incertitude persistante concernant l'approvisionnement mondial.

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Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse le 11 mars, le porte-parole du gouvernement, Sonexay Sitphaxay, et le vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Chanthaboun Soukaloun, ont fait le point sur la situation de l'approvisionnement national en carburant.

Les responsables ont noté que l'instabilité croissante au Moyen-Orient – une région productrice de pétrole essentielle – a fait grimper les prix mondiaux du carburant et réduit la capacité d'importation de nombreux pays, dont le Laos. Ces perturbations ont fortement affecté la production et les exportations de pétrole de la région.

Ils ont toutefois affirmé que les réserves actuelles de carburant restent suffisantes pour répondre aux besoins de consommation à court terme et que les importations se poursuivent à un niveau relativement normal. Le gouvernement lao a élaboré des plans d'intervention d'urgence à court et moyen terme, qui seront adaptés en fonction de l'évolution de la situation.

Selon les autorités, les pénuries temporaires récentes observées dans certaines stations-service étaient principalement dues à des retards dans le transport du carburant des dépôts de stockage vers les points de vente.

Le gouvernement lao suit de près la situation et coordonne ses actions avec les organismes compétents à tous les niveaux afin de garantir un approvisionnement régulier en carburant pour la consommation quotidienne et les projets de développement. Parallèlement, grâce aux mécanismes de coopération existants, il renforce sa coordination avec les pays voisins afin de réagir de manière proactive aux éventuelles fluctuations du marché pétrolier mondial.

VNA/CVN