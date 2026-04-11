Un pays qui ne manque pas d’énergie

La semaine dernière, la Une du numéro 14 rappelait que le Vietnam s’est imposé ces dernières années comme un acteur majeur de l’énergie éolienne en Asie du Sud-Est, notamment grâce au développement de l’éolien en mer. Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer durablement les capacités énergétiques nationales.

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La photographie du parc éolien de la commune de Thuân Bac, dans la province de Khánh Hòa (Centre), illustrait concrètement cette volonté de consolider la gouvernance énergétique dans un contexte mondial incertain.

Mais l’actualité ne se limite pas aux turbines. Ces derniers jours, l’attention s’est également portée sur la régulation des prix des carburants, la sécurisation de l’approvisionnement et l’accélération de la transition verte.

Des dispositifs sont mis sur pied afin de renforcer les mesures d’inspection et de contrôle, de durcir la lutte contre la contrebande et la spéculation, tout en encourageant les économies d’énergie. L’objectif est clair : garantir un approvisionnement stable et atténuer les fluctuations des prix des matières premières et des combustibles.

Les opérateurs pétroliers font l’objet d’une surveillance accrue, dans un contexte où la transparence des circuits de distribution est considérée comme un enjeu stratégique. Dans la foulée, le chef du gouvernement a fixé quatre priorités : éviter toute pénurie d’énergie et de carburants pour la production, le commerce et la consommation ; assurer la stabilité politique, économique et sociale tout en améliorant les conditions de vie ; soutenir une croissance à deux chiffres en 2026 ; et maîtriser les risques liés aux tensions géopolitiques et aux chocs des prix.

À cet égard, les prix des carburants, inférieurs à ceux de nombreux pays voisins, restent un atout pour la stabilité sociale. En parallèle, l’industrie vietnamienne se transforme en profondeur. La “productivité verte” et les technologies avancées deviennent des leviers pour réduire les coûts et renforcer la compétitivité.

Certaines entreprises montrent l’exemple. La Société par actions des fibres synthétiques Century a remplacé ses équipements énergivores par des machines de nouvelle génération et optimisé l’architecture de ses usines pour exploiter la lumière naturelle, avec des gains notables à la clé. De son côté, Traphaco, acteur majeur de la pharmacie, a repensé ses chaînes logistiques grâce aux technologies, améliorant son efficacité et sa résilience.

Hervé Fayet/CVN