La visite d’État de Tô Lâm en Chine : une étape charnière pour l’avenir de la coopération bilatérale

À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, accompagné de son épouse, effectuera une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril.

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Photo : VNA/CVN

Répondant au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Chine, le professeur Mi Liang, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est à l'Université des études étrangères de Pékin, souligne que cette visite revêt une signification particulière importante pour le développement des liens entre les deux Partis et les deux nations dans les temps à venir.

Cette première visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Chine en tant que président de la République intervient dans un contexte politique majeur, marqué par la conclusion du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et la tenue des "Deux Sessions" en Chine -la quatrième session de l’Assemblée nationale populaire et la quatrième session du XIVe Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois - qui ont défini les objectifs de développement socio-économique pour la prochaine phase. Dans ce contexte, le renforcement des contacts et des échanges entre les hauts dirigeants des deux pays contribuera à clarifier l’orientation de la coopération et à identifier les priorités pour les relations bilatérales.

L’expert chinois estime que ces dernières années, notamment depuis 2024, les dirigeants des deux Partis et des deux pays avaient entretenu des contacts étroits à travers des visites de haut niveau, des entretiens téléphoniques et des échanges réguliers sur les questions bilatérales et internationales. Ils constituent un socle important permettant de consolider la confiance politique et de créer un moteur essentiel d’un développement stable et substantiel des liens sino-vietnamiens.

Sur cette base, cette visite devrait obtenir de nombreux résultats positifs, notamment la poursuite d'un consensus sur les grandes questions, le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines et la signature potentielle de plusieurs accords de coopération importants, selon Mi Liang.

L’expert a insisté sur le fait que les échanges de haut niveau restent le pilier qui guide l’ensemble des relations bilatérales. La fréquence de ces échanges permet non seulement de renforcer la confiance politique et de confronter les points de vue, mais aussi de traiter les questions émergentes et d’explorer de nouveaux champs de collaboration.

Selon le Professeur Mi Liang, les relations d’amitié et l'étroite interaction entre les dirigeants des deux pays ces derniers temps témoignent du développement positif et de la base solide des relations bilatérales.

Quant aux perspectives d'avenir, le professeur chinois se dit convaincu que la visite du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine contribuerait à insuffler une nouvelle dynamique et à hisser les relations politiques, la coopération économique et commerciale ainsi que les échanges culturels entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Dans le contexte du renforcement continu des relations sino-vietnamiennes, basé sur un partenariat stratégique global et une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique, cette tendance positive devrait se poursuivre et s’amplifier, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement régional.

VNA/CVN