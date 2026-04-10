La visite en Chine de Tô Lâm renforcera l'amitié bilatérale

La prochaine visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, contribuera à consolider et à promouvoir plus efficacement les fondements du "Six Plus" dans les relations bilatérales, ainsi qu’à faire progresser la construction d’une communauté d'avenir partagé de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut d’études régionales et nationales et directeur du Centre d’études vietnamiennes de l’Université de technologie du Zhejiang, a indiqué que cette visite intervient peu après le XIVᵉ Congrès national du PCV et la tenue des "Deux Sessions" en Chine (quatrième session de l’Assemblée populaire nationale et la session du XIVᵉ Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois), les événements majeurs définissant les grandes orientations politiques du pays pour l’année.

Évaluant l'importance de cette visite, le chercheur chinois a estimé que, face à des défis tels que l'unilatéralisme et l'hégémonie, le Vietnam et la Chine devraient intensifier leur coordination et promouvoir le multilatéralisme et la mondialisation pour la stabilité mondiale.

S'agissant des relations bilatérales, Cheng Hanping a souligné la nécessité de renforcer la coordination dans la construction de la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam. En tant que pays voisins clés, le renforcement de la connectivité des infrastructures, notamment dans le domaine des transports, est primordial. Les services de transport ferroviaire transfrontalier ont connu des progrès significatifs.

Les relations économiques et commerciales se sont développées de manière continue grâce à des politiques préférentielles, dont la version 3.0 de l’accord de libre-échange Chine - ASEAN. La coopération en matière d’infrastructures continue de se renforcer, insufflant une nouvelle dynamique à la collaboration économique bilatérale et ouvrant la voie à de nouveaux résultats.

L'amitié entre le Vietnam et la Chine et le développement stable des relations bilatérales sont considérés comme un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales. Le maintien d’une coopération fondée sur le respect mutuel et la promotion constante de l’amitié bilatérale contribuent également à façonner un modèle exemplaire de relations internationales.

L'expert Cheng Hanping a affirmé que, dans un contexte mondial instable, la coopération amicale et le développement stable entre les deux pays, en tant que deux pays socialistes importants, et notamment la vie paisible et prospère de leurs populations, la stabilité sociale et le fort développement économique de chaque pays, constituent des contributions exceptionnelles et significatives au mouvement socialiste mondial.

VNA/CVN