Le législateur suprême à l’UIP-152, en Turquie et en Italie pour dynamiser les liens

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, s’est dit confiant quant à la dynamique attendue de la participation prochaine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de son épouse à la 152 e session de l’Union interparlementaire (UIP-152), ainsi que de leurs activités bilatérales en Turquie et de leur visite officielle en Italie.

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Photo : VNA/CVN

S’adressant à la presse, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a décrit ce voyage, prévu du 11 au 17 avril, comme le premier engagement officiel à l’étranger du plus haut responsable politique vietnamien depuis le XIVe Congrès national du Parti, les 16e élections législatives et la récente consolidation de l’appareil d’État pour la nouvelle législature. Il s’agit d’une mise en œuvre opportune et efficace de la politique étrangère définie lors du XIVe Congrès national du Parti, contribuant à affirmer la position du Vietnam et son approche diplomatique renouvelée.

Ce voyage témoigne également du ferme soutien du Vietnam au multilatéralisme et au respect du droit international, tout en réaffirmant son engagement et sa contribution responsable à l’UIP. Dans le même temps, elle vise à approfondir les liens avec les pays et les partenaires, afin de mobiliser davantage de soutien et de ressources internationales pour atteindre les objectifs de développement national.

Pour ces raisons, a-t-il déclaré, ce voyage de travail revêt une importance particulière, tant sur le plan multilatéral que bilatéral, comme en témoignent les points clés suivants :

Premièrement, l’Assemblée nationale du Vietnam a toujours joué un rôle proactif et moteur au sein de l’UIP. Elle a activement proposé et défendu de nombreuses initiatives, contribuant de manière significative aux activités de l’UIP. Elle est prête à collaborer avec les autres parlements membres et l’UIP pour mettre en œuvre les résolutions et initiatives visant à préserver la paix et à promouvoir le développement durable au bénéfice de toutes les nations.

En outre, elle a rejoint divers mécanismes de direction et de gestion de l’UIP, ce qui lui a valu la confiance des parlements membres grâce à ses capacités de coordination et de leadership. Ces réalisations permettent au Vietnam de renforcer son rôle et sa contribution à l’UIP-152 avec une vision et une position renouvelées.

Deuxièmement, dans un contexte mondial complexe, le thème de l’UIP-152, "Cultiver l’espoir, garantir la paix et assurer la justice pour les générations futures", aborde de front les préoccupations les plus pressantes de la communauté internationale. Il constitue à la fois un fondement essentiel et une condition préalable indispensable pour relever les défis communs et bâtir un avenir durable.

En conséquence, le président Trân Thanh Mân prononcera un discours important exposant la vision du Vietnam sur les enjeux mondiaux et régionaux et formulant des propositions concrètes pour renforcer la coopération interparlementaire. Ces efforts visent à maintenir la paix et la stabilité tout en favorisant un développement durable et prospère. La délégation vietnamienne s’entretiendra également avec d’autres parlements afin d’explorer les moyens d’améliorer le contrôle législatif, son efficacité et la collaboration multilatérale en vue d’atteindre des objectifs communs.

Troisièmement, en marge de l’Assemblée, le législateur suprême tiendra une série de réunions et d’échanges avec des chefs de parlements de divers pays, des dirigeants de l’Union interparlementaire (UIP) et des représentants d’organisations internationales. Lors de ces discussions, il mettra en lumière les réussites socio-économiques du Vietnam après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), ainsi que la vision ambitieuse du pays pour la nouvelle ère, visant à devenir une nation industrialisée moderne en développement, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il présentera également à la communauté internationale les orientations de la politique étrangère adoptées lors du XIVe Congrès national du Parti.

Concernant la Turquie, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam depuis huit ans, offrant ainsi l’opportunité de renforcer la confiance politique, d’approfondir la coopération parlementaire et de dynamiser les relations bilatérales.

Pour l’Italie, cette visite permettra de faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique Vietnam - Italie et du plan d’action bilatéral qui l’accompagne. Cette initiative devrait donner plus de profondeur, de substance et d’efficacité à la coopération multisectorielle.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân rencontrera également le pape Léon XIV et le secrétaire d’État du Vatican, Pietro Parolin.

Selon le vice-ministre Dang Hoàng Giang, l’Italie et la Turquie sont des partenaires historiques et importants du Vietnam en Europe et au Moyen-Orient. Ces dernières années, leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme se sont renforcées et sont devenues plus efficaces, produisant des résultats concrets.

Premièrement, la confiance politique continue de s’approfondir. Le Vietnam, l’Italie et la Turquie ont maintenu des visites et des échanges réguliers de haut niveau, tout en tirant pleinement parti des mécanismes de coopération bilatérale. Au sein des instances multilatérales et parlementaires, les trois pays ont étroitement coordonné leurs efforts, se soutenant mutuellement et s’alignant sur de nombreuses questions mondiales et régionales d’intérêt commun. Le Vietnam a également établi des groupes d’amitié parlementaires avec ces deux pays.

Deuxièmement, l’Italie et la Turquie sont des partenaires économiques et commerciaux clés du Vietnam. L’Italie est le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN. Les échanges bilatéraux ont atteint 7,3 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de près de 115% par rapport à 2013. L’Italie a été le premier membre du G7 à ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

La Turquie, quant à elle, est l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au Moyen-Orient et constitue une porte d’entrée pour les exportations vietnamiennes vers le Moyen-Orient et l’Europe du Sud. Les échanges bilatéraux devraient avoisiner les 2,3 milliards de dollars en 2025. La Turquie est également le deuxième investisseur du Moyen-Orient au Vietnam, avec 49 projets en cours et un capital enregistré de près de 1,8 milliard de dollars en décembre 2025. Les économies des deux pays sont hautement complémentaires, chacun jouant un rôle de passerelle essentiel entre leurs régions respectives et les organisations multilatérales.

Enfin, la coopération dans les domaines scientifique et technologique, culturel, touristique et des échanges entre les peuples s’est intensifiée grâce à un pilotage de haut niveau. La collaboration scientifique et technologique entre le Vietnam et l’Italie s’est intensifiée grâce à des programmes et activités ciblés, notamment le Programme de coopération scientifique et technologique 2024-2026.

Les échanges culturels ont joué un rôle essentiel dans le renforcement de la compréhension mutuelle, avec des activités régulières telles que les journées et semaines culturelles Vietnam - Italie, des spectacles, des expositions, des festivals de cinéma et des événements de mode. Parmi les initiatives récentes les plus marquantes figurent le spectacle "Voyage à travers le patrimoine central", l’exposition photo "Italie et Vietnam : 50 ans d’amitié et de coopération", la promotion du tourisme vietnamien à Milan et le Festival du film italien au Vietnam, qui ont tous rencontré un vif succès auprès du public des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a souligné que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Turquie, comme en témoignent l’aide humanitaire d’urgence de 100.000 dollars et le déploiement d’une équipe de secours après le séisme de février 2023. S’appuyant sur le succès de la visite du Premier ministre en novembre 2023, les deux parties s’attachent désormais à approfondir leurs relations, en mettant l’accent sur le renforcement des échanges entre les peuples, la simplification des procédures de visa et l’expansion de la coopération dans des secteurs prometteurs tels que les énergies renouvelables, l’agriculture, la transformation numérique et les sciences et technologies.

Malgré les résultats positifs obtenus jusqu’à présent, le potentiel des relations du Vietnam avec l’Italie et la Turquie reste largement inexploité, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam ambitionne d’élever son partenariat avec l’Italie à un niveau supérieur en intensifiant la coopération par le biais des instances du Parti, de l’État et du Parlement, notamment dans les domaines économique et scientifique et technologique. Avec la Turquie, la priorité sera donnée à une collaboration renforcée en matière de législation, de sécurité, d’économie et d’agriculture halal.

VNA/CVN