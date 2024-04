Un nouveau vaccin contre le choléra est approuvé

L'Alliance mondiale du vaccin (Gavi) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) se sont félicités, jeudi 18 avril, de l'annonce de l'approbation d'un nouveau vaccin contre le choléra.

Un communiqué publié sur le site de l'UNICEF indique que ce vaccin Euvichol-S, jugé important dans la lutte contre le choléra, devrait être produit en grande quantité à bas prix et sera distribué rapidement pour lutter contre la forte augmentation de l'épidémie mondiale de choléra.

La directrice de la division d'approvisionnement de l'UNICEF, Leila Pakkala, a expliqué qu'elle avait réussi à commander toutes les doses disponibles du vaccin et qu'ils commenceront à le distribuer dès que possible.

"Cette approbation signifie que l'UNICEF peut augmenter l'achat et la distribution du vaccin contre le choléra de plus de 25%, ce qui réduira encore davantage le risque d'épidémie de choléra", a dit Mme Pakkaka.

"L'approbation du vaccin Euvichol-S représente un moyen de sauver des vies pour les communautés vulnérables à travers le monde", a déclaré Derrick Sim, directeur principal du marketing des vaccins et de la sécurité sanitaire de Gavi.

Récemment, Gavi, l'UNICEF et d'autres parties prenantes ont annoncé le plus grand déploiement de dépistage du choléra au monde pour aider à diagnostiquer et trouver des réponses.

