Les marchés de Bangkok se joignent à la campagne de réduction du gaspillage alimentaire

Photo : Poste de Bangkok/CVN

Le porte-parole de la BMA, Aekvarunyoo Amrapala, a déclaré que 184 marchés de produits frais dans 50 districts avaient rejoint la campagne et qu'au moins 75 tonnes de restes alimentaires étaient mieux gérés chaque jour grâce à cette campagne.

Les restes de nourriture, notamment les légumes, les fruits et autres aliments entassés dans les poubelles, produisent une odeur nauséabonde et constituent un terrain fertile pour les germes qui peuvent se propager dans les sources d'eau à proximité, et produisent également une grande quantité de méthane, a-t-il déclaré, précisant que le méthane est 28 fois plus puissant pour détruire la couche d'ozone que le dioxyde de carbone et fait partie de la crise climatique mondiale.

Près de la moitié des déchets triés ont été envoyés aux agriculteurs tandis que 30% ont été envoyés aux bureaux de district pour la fabrication d'engrais, a-t-il ajouté.

VNA/CVN