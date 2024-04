Sommet sur les océans en Grèce : plus de 11,5 milliards d'USD de promesses de dons

Le sommet international annuel sur la sauvegarde des océans s'est achevé mercredi 17 avril à Athènes avec plus de 11,5 milliards d'USD de promesses de dons, a annoncé le ministre grec des Affaires étrangères.

"Les participants se sont engagés dans environ 500 actions. Nous avons également eu un total de plus de 11,5 milliards d'USD (10,8 milliards d'euros) d'engagements", a annoncé George Gerapetritis à la télévision publique ERT.

Seule conférence à aborder toutes les questions liées aux océans en même temps, "Notre océan" a été organisée pour la première fois en 2014. Les pays participants s'étaient alors engagés à investir environ 122,3 milliards d'euros (130 milliards d'USD) pour la protection des océans.

La conférence de trois jours cette année a réuni des délégués de plus de 130 pays et organisations. Celle de l'année dernière au Panama a vu les participants s'engager à verser 19 milliards d'USD pour des projets portant sur la pêche durable, la pollution, la sécurité maritime et les zones protégées.

L'Union européenne a annoncé l'année dernière qu'elle consacrerait 816,5 millions d'euros à des projets liés aux océans. Cette année, l'UE a annoncé 40 engagements pour 2024, totalisant 3,5 milliards d'euros.

