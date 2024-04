Indonésie : éruptions volcaniques et risque de tsunami

Le volcan Ruang a connu cinq éruptions depuis mardi 16 avril et projeté un nuage de cendres à plus d'un kilomètre de hauteur dans le ciel, contraignant le ministère des Transports à fermer l'aéroport international de Manado situé à plus d'une centaine de kilomètres.

Le cratère du volcan s'est embrasé et a craché de la lave pendant la nuit de mercredi à jeudi, poussant les autorités à relever le niveau d'alerte au plus haut sur une échelle de quatre.

Le volcan, situé sur une petite île de la province du nord de Célèbes, dans une zone isolée de l'archipel, dégageait encore une colonne de fumée jeudi matin.

Les autorités ont annoncé l'évacuation de 11.000 personnes dans la zone proche du volcan, qui comprend l'île de Tagulandang, où vivent environ 20.000 personnes.

Certains habitants ont tenté de fuir dans la panique, selon les autorités.

APS/VNA/CVN