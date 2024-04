Les Nations unies lancent un appel éclair de 2,8 milliards d'USD en faveur de la Palestine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'argent sera utilisé pour fournir une assistance à 3,1 millions de personnes à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, jusqu'à la fin de l'année, a déclaré l'OCHA.

"Pour cette intervention, nous avons besoin d'observer des changements majeurs dans les conditions d'opération sur le terrain. Les organisations humanitaires doivent avoir un accès sûr et durable à toutes les personnes dans le besoin dans la bande de Gaza et en Cisjordanie," a déclaré le bureau.

"Nous avons besoin de plus de voies d'entrée et d'approvisionnement terrestres dans la bande de Gaza, y compris au nord, ainsi que de pouvoir utiliser le port d'Ashdod", a déclaré le bureau, ajoutant qu'ils avaient également besoin de moins de contraintes sur leurs mouvements à l'intérieur de la bande de Gaza, de visas et de permis pour les travailleurs humanitaires, d'un financement rapide et flexible, et devaient être en mesure d'acheminer des articles humanitaires essentiels.

