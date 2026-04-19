Allemagne

Manifestations pour dénoncer un ralentissement de la transition énergétique

Des milliers de personnes ont manifesté le 18 avril à travers l'Allemagne pour appeler à une transition plus rapide vers les énergies renouvelables, accusant la coalition du chancelier conservateur Friedrich Merz de freiner ce processus.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À Berlin, Cologne, Hambourg et Munich, les manifestants brandissaient des pancartes avec des slogans tels que "les renouvelables sont notre vie" et "échapper au piège des énergies fossiles".

Un collectif de groupes militants organisant les manifestations a indiqué qu'environ 80.000 personnes étaient descendues dans les rues à travers le pays mais la police a avancé des chiffres inférieurs.

"Le conflit en Iran et la flambée des prix de l’énergie montrent une fois de plus très clairement que nous devons nous libérer des énergies fossiles le plus rapidement possible", a déclaré lors de la manifestation à Berlin, Christoph Bautz, du groupe Campact, qui a contribué à organiser les défilés.

Il a affirmé que la ministre de l’Économie Katherina Reiche, du parti CDU (centre-droit) de M. Merz, cherchait à ralentir la transition vers les énergies renouvelables, ce qui est selon lui "complètement déconnecté de notre époque et ne sert que l’industrie du pétrole et du gaz".

La coalition de Friedrich Merz, et en particulier Mme Reiche - ancienne dirigeante d'une entreprise énergétique -, a essuyé de vives critiques pour plusieurs de ses positions, notamment son soutien à un assouplissement des normes européennes sur les émissions automobiles ainsi que pour ses projets de construction de nouvelles centrales à gaz.

Le chancelier affirme que des mesures doivent être prises pour alléger les contraintes pesant sur les industriels allemands en difficulté et aider à relancer la plus grande économie d’Europe, dont l’industrie lourde a souffert des coûts élevés de l’énergie.

Bien que l’Allemagne ait fortement développé l’énergie solaire et éolienne, avec désormais la majorité de l’électricité du pays provenant de sources renouvelables, les actions du nouveau gouvernement ont alimenté les craintes qu’il ne manque ses ambitieux objectifs climatiques.

Luisa Neubauer, figure de proue du mouvement Fridays for Future en Allemagne, a déclaré lors de la manifestation à Berlin qu’elle était "agréablement surprise" par le nombre de participants.

"Je suis surprise que le gouvernement fédéral pense pouvoir s’en sortir avec ses excuses peu convaincantes et son blocage de la transition énergétique", a-t-elle ajouté. "Personne ici n'y croit".

Selon les organisateurs, parmi lesquels des groupes comme Greenpeace et le WWF, environ 24.000 personnes ont manifesté à Berlin, 30.000 à Cologne, 15.000 à Hambourg et 12.000 à Munich.

La police de Berlin a donné une première estimation de 9.000 participants, et de 4.500 à Cologne.

AFP/VNA/CVN