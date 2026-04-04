Un diplomate égyptien impressionné par le processus de Renouveau du Vietnam

Dans un article paru en mars 2026, Reda al‑Taify, ancien ambassadeur d’Égypte au Vietnam (2010-2014), souligne les réussites du pays depuis le lancement du Renouveau ( Dôi Moi ), saluant un modèle de développement alliant croissance économique, stabilité politique et ouverture internationale.

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La Revue diplomatique d’Égypte, dans son édition de mars 2026, a publié un article de Reda al-Taify, ancien ambassadeur d’Égypte au Vietnam (2010-2014), dans lequel il a exprimé son admiration pour les acquis du Vietnam depuis le lancement de la politique de Dôi Moi (Renouveau). Fort de son expérience à Hanoï, il propose une analyse approfondie du parcours de développement du pays depuis la fin de la guerre.

Photo : VNA/CVN

D'après lui, le Vietnam, pays d’Asie du Sud-Est de près de 100 millions d’habitants, a surmonté deux longues guerres. En 1986, le 6e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a défini la ligne du Renouveau, ouvrant la voie à une transformation globale qui a permis au pays de sortir de la crise et d’engager une profonde mutation dans tous les domaines. Cette étape est considérée comme le point de départ d’une solution décisive ayant sorti le Vietnam d’une grave crise socio-économique.

Sur le plan économique, la transition vers une économie de marché ouverte, fondée sur la libéralisation commerciale et l’intégration internationale - marquée notamment par l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) - a profondément transformé le pays. En 2025, la croissance a dépassé 8%, avec un commerce extérieur atteignant environ 930 milliards de dollars et un excédent de 20 milliards. Le Vietnam s’affirme ainsi comme une destination majeure pour les investissements internationaux, ayant attiré des centaines de milliards de dollars d’investissements directs étrangers depuis le lancement du Renouveau en 1986.

Dans le domaine agricole, le Vietnam est passé du statut d’importateur de riz dans les années 1980 à celui de deuxième exportateur mondial de riz, de deuxième exportateur de café et de troisième exportateur de caoutchouc naturel. Aujourd’hui, l’agriculture est devenue un pilier de l’économie, garantissant la sécurité alimentaire et plaçant le Vietnam parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles et halieutiques.

Parallèlement, le Vietnam s’est affirmé comme un pays industriel influent en Asie du Sud-Est. Il investit dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’automobile, l’électronique, les logiciels, la téléphonie mobile, l’énergie, l’acier, le ciment, ainsi que le textile et les articles de sport, tout en accordant une attention particulière aux industries culturelles, au patrimoine et à l’artisanat, largement portés par les petites et moyennes entreprises. Le tourisme connaît également une forte expansion, avec 21,2 millions de visiteurs en 2025 et un objectif de 25 millions en 2026.

Un acteur de poids dans l'équilibre des puissances

Sur le plan social, le modèle vietnamien se distingue par la combinaison réussie entre croissance économique rapide et équité sociale. Le revenu par habitant est passé de moins de 100 dollars avant le Renouveau à plus de 5.000 dollars en 2025, tandis que les progrès en matière de santé, d’éducation et de sciences ont permis de porter l’espérance de vie à plus de 74 ans.

En matière de défense et de sécurité, le Vietnam poursuit sa modernisation dans un contexte international et régional complexe. Il maintient une stratégie indépendante et prudente, évitant toute implication dans les conflits régionaux, tout en renforçant un système de défense global et des forces armées modernes et flexibles, capables d’assurer la défense, la dissuasion et de répondre aux défis sécuritaires émergents, notamment en matière de cybersécurité, de sécurité alimentaire et énergétique, de changement climatique et de pandémies.

Selon l'ancien ambassadeur, le Vietnam poursuit une politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, ainsi qu’une intégration internationale globale, approfondie et efficace. La diplomatie flexible, ouverte et habile a permis au Vietnam de s’affirmer comme un acteur dynamique sur les scènes régionale et internationale, et de renforcer une position à la fois active et influente dans un environnement en mutation.

En conclusion, Reda al-Taify estime que le succès du Vietnam repose sur la stabilité politique et la sécurité interne assurées par le Parti communiste du Vietnam, l’unité nationale et l’investissement dans le capital humain. Le modèle vietnamien apparaît ainsi comme une expérience de développement originale et riche d’enseignements, faisant du pays un acteur de poids dans l’équilibre des puissances, non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi à l’échelle asiatique.

VNA/CVN