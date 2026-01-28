L'assurance vie fait le plein en 2025 avec plus de 50 milliards d'euros de surplus

Les dépôts sur les contrats d'assurance vie ont atteint un niveau record en 2025, avec un solde positif de plus de 50 milliards d'euros jamais vu depuis 2010, à la faveur de taux plus rémunérateurs pour les fonds en euros, selon les chiffres donnés par les assureurs.

Les dépôts (ou cotisations) du mois de décembre, en forte hausse de 17% sur un an, à 16 milliards d'euros "sont en droite ligne de ce qu'on observe depuis plus d'un an", a constaté Paul Esmein, directeur général de France Assureurs le 27 janvier lors d'une conférence de presse.

En 2025, les cotisations ont atteint 192,1 milliards d'euros, contre 174,9 milliards en 2024. La progression concerne à la fois les supports en unités de compte (UC, +13%), au profil dit plus "dynamique" (c'est-à-dire plus risqué) et ceux en euros, au capital garanti (+8%).

Le versement des prestations aux bénéficiaires en 2025 s'est lui inscrit en léger recul de 3% par rapport à 2024, à 141,4 milliards d'euros, soit 5 milliards d'euros de moins que l'an dernier.

Au total, en montant net, c'est-à-dire quand on déduit les retraits d'argent des dépôts, l'assurance vie a engrangé 50,6 milliards d'euros en 2025, un niveau plus vu depuis 2010, et supérieur de 22,1 milliards d'euros à celui de 2024.

Cette collecte nette positive concerne à la fois les contrats en UC (42,5 milliards d'euros) et ceux en euros (8,1 milliards d'euros), après cinq années consécutives de "décollecte", c'est-à-dire de retraits supérieurs aux cotisations, pour les fonds en euros.

Cela porte l'encours de l'assurance vie à 2.107 milliards d'euros fin 2025, en hausse de 6,1% sur un an.

En France, 20 millions de personnes détiennent 57 millions de contrats d'assurance vie, dont l'encours médian est de 35.000 euros, selon les chiffres de France Assureurs.

De leur côté, les versements sur les Plans épargne retraite (PER) continuent de séduire, avec une hausse de 16% en 2025, à 20,2 milliards d'euros. En déduisant les sommes retirées par les épargnants, le solde net a progressé de 11 milliards d'euros.

"Compétitivité retrouvée"

L'année 2026 démarre sous de bons auspices pour l'assurance vie en France.

Alors que le taux du Livret A va baisser à 1,5% au 1er février, les contrats d'assurance vie vont être un peu plus rémunérateurs pour les épargnants que l'année précédente. Les premiers taux de rendement annoncés courant janvier sont stables ou en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Le taux de rémunération moyen des fonds euros - les seuls dont le capital est garanti et qui sont ceux attirant les épargnants prudents - est bien orienté cette année et devrait se situer hors prélèvements fiscaux et sociaux autour de 2,65%, selon les estimations du cabinet spécialisé Facts & Figures.

Le Cercle de l'épargne est d'accord : "En 2025, le rendement moyen des fonds en euros, au vu des premières communications des compagnies d’assurance, devrait se situer autour de 2,7%", a pour sa part indiqué le 27 janvier dans une note son président Philippe Crevel.

"Il est ainsi supérieur de 1,5 point au point bas atteint en 2020 et 2021", rappelle M. Crevel.

L'Afer, qui se présente comme la première association d'épargnants, a ainsi annoncé une amélioration sensible de ses rendements en 2025 à 2,65%, tout comme le groupe mutualiste Carac à 3,55%.

Face à des situations de marché "hétérogènes", Suravenir, qui dépend du groupe Crédit Mutuel Arkea, a lui stabilisé ses taux sur l'année 2025 entre 2,20% et 2,80%, selon les contrats.

Pour CNP Assurances, les taux des fonds en euros sont restés stables en 2025, ou légèrement en recul selon les contrats, entre 2,10% et 2,35%.

