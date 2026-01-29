Ryanair prévoit un accès internet gratuit à bord des avions "dans 4 ou 5 ans"

Le patron de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, s'est dit convaincu mercredi 28 janvier que l'accès gratuit à internet à bord des avions se généralisera dans "quatre ou cinq ans" , à la faveur des progrès technologiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je n'ai aucun doute que, d'ici ou quatre ou cinq ans, le wifi sera disponible dans tous les avions à mesure que la technologie s'améliorera et que cela ne coûtera pratiquement rien", a déclaré Michael O'Leary lors d'une conférence de presse à Lisbonne.

À l'occasion de la présentation de son activité au Portugal pour cet été, où la compagnie low-cost proposera un total de 160 destinations, il est revenu sur la polémique récente qui l'a opposé à Elon Musk pour avoir refusé d'utiliser le système Starlink afin de connecter les avions Ryanair à internet.

Le conflit avait éclaté après une interview de M. O'Leary où il estimait que le réseau Starlink pourrait coûter jusqu'à 250 millions de dollars par an à son entreprise.

M. Musk, patron de Starlink, avait réagi sur son réseau social X, appelant notamment au licenciement de Michael O'Leary, qu'il a qualifié -entre autres- de "véritable idiot".

"Je pense qu'il a mal interprété nos propos et a cru que nous critiquions d'une certaine manière le système Starlink. Le système Starlink est un très bon système", a-t-il précisé mercredi 28 janvier.

"Nous discutons avec des fournisseurs d'accès au wifi à bord depuis trois ans: Starlink, Amazon World Services ainsi que Vodafone. La technologie n'est tout simplement pas encore tout à fait au point", a-t-il ajouté.

Selon lui, ces systèmes nécessitent encore des antennes extérieures sur les avions qui alourdisent la facture de carburant, mais dès qu'une autre solution que les antennes extérieures aura été trouvée, l'accès gratuit à internet deviendra inévitable.

"Le seul point de désaccord avec Starlink, c'est qu'ils pensent que les gens paieront pour ce service. Nous, nous pensons que non. Nous estimons être les mieux placés pour le savoir", a-t-il conclu.

AFP/VNA/CVN