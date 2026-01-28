La Fed entame sa première réunion de l'année, chahutée par la tempête Trump

La Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté le 27 janvier sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump.

>> Aux États-Unis, la Fed menacée de poursuites par le gouvernement

>> Rick Rieder, le crack de la finance dans la course pour présider la Fed

>> Wall Street profite de l'élan pour la tech avant les résultats du secteur

Photo : AFP/VNA/CVN

La réunion à huis clos a démarré à 10h00 (15h00 GMT), selon un porte-parole. Elle durera jusqu'à le 28 janvier.

L'assemblée des banquiers centraux américains se tient à peine plus d'une semaine après que son président Jerome Powell a révélé faire l'objet d'une procédure lancée par le ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales.

Dans un message vidéo solennel, il a dénoncé sans détour une tentative d'intimider l'institution parce qu'elle ne suit pas "les préconisations du président" des États-Unis.

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, le chef de l'État réclame sur tous les tons une forte baisse des taux directeurs de la Fed, qui guident les coûts d'emprunt.

La banque centrale a laissé ses taux inchangés une grande partie de l'année 2025, inquiète de voir les droits de douane mis en place par Donald Trump faire dérailler les prix.

Elle a fini par enclencher à partir de septembre une série de baisses, motivée par l'apathie des créations d'emplois dans le pays.

Mais les divisions ont grandi en son sein, l'inflation continuant à augmenter plus vite que le rythme jugé optimal par l'institution (soit 2%, contre 2,8% sur un an en novembre).

Les marchés financiers s'attendent donc massivement à ce que la Fed opte à nouveau pour le statu quo, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Au moins un responsable devrait s'opposer à un tel scénario, le gouverneur Stephen Miran récemment placé là par Donald Trump, qui a jusqu'ici toujours voté pour des baisses plus fortes que ses collègues (d'un demi point de pourcentage plutôt qu'un quart de point).

Les taux d'intérêt sont dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

AFP/VNA/CVN