La Réserve fédérale américaine maintient ses taux directeurs entre 3,5% et 3,75%

>> Taux d'intérêt de la Fed : une nouvelle phase glaciaire se profile aux États-Unis
|Le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 28 janvier.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Cette décision fait suite à trois baisses consécutives de ses taux au cours du second semestre 2025.
"Les indicateurs disponibles suggèrent une croissance économique soutenue. La création d'emplois demeure faible, et le taux de chômage montre des signes de stabilisation. L'inflation reste toutefois relativement élevée", a déclaré le Comité fédéral d'Open Market (FOMC) dans un communiqué.
"Afin d'atteindre ses objectifs, le Comité a décidé de maintenir la fourchette cible des taux des fonds fédéraux entre 3,5% et 3,75%", a précisé le communiqué.
"Pour déterminer l'ampleur et le calendrier des ajustements supplémentaires à la fourchette cible des taux des fonds fédéraux, le Comité évaluera attentivement les données disponibles, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques", a-t-il ajouté.
Le FOMC a réaffirmé son engagement à soutenir le plein emploi et à ramener l'inflation à son objectif de 2%.
Sur les douze membres du FOMC, dix ont voté pour maintenir les taux inchangés. Stephen Miran et Christopher Waller ont voté contre lors de cette réunion, préférant une baisse de 25 points de base.
Xinhua/VNA/CVN