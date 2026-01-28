États-Unis : le moral des consommateurs plonge en janvier au plus bas depuis 2014

La confiance des consommateurs plonge en janvier aux États-Unis, à son plus bas niveau depuis plus de dix ans, plombée par le coût de vie, selon un baromètre de référence publié le 27 janvier.

L'indice mesurant leur moral, publié par l'association professionnelle Conference Board, a reculé de 9,7 points sur le mois qui s'achève, pour atteindre 84,5 points, soit "son plus bas niveau depuis mai 2014 (82,2)".

Cela signifie qu'il s'est enfoncé encore plus profondément que lors de la pandémie de Covid-19, quand des pans de l'activité ont dû s'arrêter et que l'économie a semblé au bord du précipice.

Le président américain Donald Trump, qui a promis de créer un "nouvel âge d'or", doit s'exprimer sur l'état de l'économie et le pouvoir d'achat devant ses partisans dans la journée dans l'Iowa (Centre).

Selon l'économiste en chef du Conference Board, Dana Peterson, les sondés font référence dans leurs réponses écrites "aux prix et à l'inflation", en particulier "les prix de l'essence et du gaz" ainsi que "des courses alimentaires".

"Les mentions des droits de douane et des relations commerciales, de la politique et du marché du travail ont également augmenté en janvier", de même que celles concernant coût des assurances santé.

Avec l'expiration le 31 décembre de subventions "Obamacare" - programme public d'assurance-santé adopté quand le président démocrate du même nom était au pouvoir, des millions d'Américains ont vu leurs primes d'assurance exploser.

Depuis plusieurs mois déjà, les Américains font part d'un mécontentement croissant face au coût toujours élevé de la vie, jugeant que les grandes promesses de campagne de Donald Trump n'ont pas été tenues.

La majorité républicaine s'inquiète de voir ce sujet se transformer en boulet à l'approche des élections de mi-mandat programmées cet automne (midterms).

