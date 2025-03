Allemagne

Un automobiliste percute des passants à Mannheim, un mort et des blessés

Photo : AFP/VNA/CVN

"Une voiture a percuté un groupe de personnes dans la zone piétonne de Mannheim et une personne est décédée, plusieurs personnes ont été grièvement blessées", a déclaré un porte-parole de la police, Stefan Wilhelm, sur la chaîne de télévision NTV.

"Un suspect a été arrêté", a-t-il ajouté, sans donner d'autre précision dans l'immédiat sur la nature intentionnelle ou non de cet acte, survenu aux alentours de 12h15 (11h15 GMT).

Une intervention de la police et des secours était toujours en cours en début d'après-midi dans cette zone déclarée par les autorités comme à "risque mortel". La population est invitée à "rester chez elle", a ajouté la police.

"On ne voit que des blessés et le mort, et on ne sait pas quoi faire," a rapporté un commerçant cité par le quotidien local Mannheimer Morgen. Un marché de forains se tenait dans cette zone, en plein lancement des festivités de Carnaval.

Des images de télévision montraient des effets personnels abandonnés au sol, une chaussure d'enfant, un sac, un blouson...

Selon les médias, l'automobiliste était au volant d'une Ford citadine noire que les enquêteurs ont commencé à examiner lundi midi 3 mars.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Allemagne a été confrontée à plusieurs attaques à la voiture-bélier ces derniers mois qui ont ébranlé le pays.

Mi-février à Munich (Sud), un automobiliste avait précipité sa voiture sur des manifestants, tuant deux personnes, dont une enfant de deux ans, et faisant plusieurs blessés. L'auteur présumé, arrêté sur place, est un Afghan de 24 ans qui aurait agi "par motivation religieuse".

À Magdebourg (Est), en décembre, un médecin saoudien de 50 ans avait fauché la foule d'un marché de Noël à bord d'un puissant véhicule BMW lancé à toute allure dans une attaque qui a fait six morts et quelque 300 blessés.

Poussée de l'extrême droite

À ces attentats se sont ajoutés d'autres actes violents qui ont remis au premier plan les questions de sécurité et d'immigration.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mannheim avait déjà été le théâtre d'une attaque au couteau ayant causé la mort d'un policier au printemps 2024, lors d'un rassemblement public. Le procès du suspect afghan s'est ouvert le mois dernier.

Dans l'Ouest du pays, à Solingen, une agression au couteau, cette fois imputée à un Syrien, au cours d'une fête communale l'été dernier avait coûté la vie à trois personnes.

Et une autre agression au couteau, dont l'auteur présumé est un Afghan en situation irrégulière et souffrant de troubles psychiatriques, a récemment fait deux morts en Bavière (Sud), dont un garçon de deux ans.

Le 21 février, un réfugié syrien de 19 ans a poignardé un touriste espagnol, le blessant grièvement dans l'enceinte du Mémorial de l'Holocauste à Berlin, à deux jours des élections législatives en Allemagne.

Ce scrutin a vu la victoire du Parti conservateur de Friedrich Merz et une poussée spectaculaire du Parti d'extrême droite AfD, qui a doublé son score avec un discours prônant des expulsions massives d'étrangers et un durcissement de la politique pénale.

AFP/VNA/CVN