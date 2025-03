Feux de forêts au Japon

Près de 1.700 pompiers déployés pour lutter contre les flammes

>> Une quarantaine de feux de forêts ravagent toujours le Nord et le Centre

>> Des milliers d'habitants évacués dans le Nord du Japon, ravagé par des feux de forêt

Photo : AFP/VNA/CVN

Une personne est décédée la semaine dernière dans l'incendie, qui frappe la région d'Iwate, où les précipitations ont particulièrement baissé et alors que le Japon a connu l'an dernier son été le plus chaud depuis le début des relevés.

Des sapeurs-pompiers venus de 14 préfectures du Japon ont été mobilisés pour tenter de venir à bout de l'incendie qui a déjà brûlé quelque 2.100 ha depuis jeudi 27 février, a indiqué l'agence de gestion des incendies et des désastres. Seize hélicoptères, y compris ceux des forces d'autodéfense, ont également fait la navette pour verser de l'eau sur les flammes. L'incendie a endommagé 84 bâtiments dimanche 2 mars, mais les dégâts sont encore en cours d'évaluation, selon l'agence.

Environ 2.000 personnes ont fui les zones autour de la ville d'Ofunato, dans la région boisée d'Iwate, selon les autorités japonaises. Une partie d'entre elles se sont réfugiées chez des amis ou des parents, et plus de 1.200 personnes ont été conduites vers des abris, ont-elles ajouté. Des images aériennes de la chaîne publique NHK diffusées lundi matin 3 mars dans la ville d'Ofunato montraient des flammes orange près de bâtiments et d'épaisses volutes de fumée blanche.

APS/VNA/CVN