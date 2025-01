Un ancien vice-ministre de l’Industrie et du Commerce sous le coup de poursuite

L’Agence de police d’enquête du ministère de la Police a demandé de déclencher des poursuites contre l’ancien vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Hoàng Quôc Vuong et 11 autres personnes pour leur rôle dans l’affaire d’usage abusif de ses pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique et atteintes graves aux biens de l’État par manquement aux obligations professionnelles.

>> La Commission de contrôle épingle des organisations et cadres du Parti

>> Sanctions disciplinaires contre des unités et individus du ministère de l'Industrie et du Commerce

>> Un ancien vice-ministre de l’Industrie et du Commerce faire l’objet de poursuites

Photo : VNA/CVN

L’ancien vice-ministre Hoàng Quôc Vuong, l’ancien directeur de l’Autorité de l’électricité et des énergies renouvelables Phuong Hoàng Kim et sept autres personnes sont mis en examen pour usage abusif de ses pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique, tandis que trois inculpés du Département des impôts de la province de Binh Phuoc, pour atteintes graves aux biens de l’État par manquement aux obligations professionnelles.

Selon les enquêteurs, Hoàng Quôc Vuong et Phuong Hoàng Kim avaient eu un rôle prépondérant dans le conseil du ministère de l’Industrie et du Commerce au Premier ministre sur la réglementation relative aux catégories et aux conditions de bénéficier de politiques de prix préférentiels de l’électricité pour le projet de centrale solaire Trung Nam - Thuân Nam, et leur méfait a causé un préjudice de 937 milliards de dôngs au groupe Electricité du Vietnam (EVN).

VNA/CVN