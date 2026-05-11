Un Américain testé positif à l'hantavirus

Un passager américain à bord du navire de croisière néerlandais touché par l'hantavirus a été testé positif au virus et un autre présente des symptômes légers, a annoncé le 10 mai le ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

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Photo : Reuteurs/VNA/CVN

L'ensemble des 17 ressortissants américains à bord du paquebot MV Hondius sont actuellement à bord d'un avion en route vers les États-Unis, les deux personnes touchées voyageant dans les unités de confinement biologique de l'appareil par mesure de précaution, a indiqué le ministère dans un message publié sur la plateforme sociale X.

Le pont aérien conduira d'abord les passagers au Centre régional de traitement des agents pathogènes spécifiques émergents (RESPTC) du Centre médical de l'Université du Nebraska/Nebraska Medicine à Omaha, dans le Nebraska, avant de transférer le passager présentant des symptômes légers vers un deuxième RESPTC à sa destination finale, a-t-il précisé.

"À leur arrivée dans chaque établissement, chaque personne fera l'objet d'une évaluation clinique et recevra des soins et un soutien adaptés à son état", a déclaré le ministère dans son message.

Le 9 mai, on comptait huit cas suspects liés à l'épidémie et trois décès, a-t-il précisé.

La période d'incubation de l'hantavirus, entre la première exposition et l'apparition des symptômes, est estimée de une à huit semaines, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis. La maladie est généralement transmise par les rongeurs mais peut, dans de rares cas, se transmettre d'homme à homme, et tue plus d'un tiers des personnes infectées.

Xinhua/VNA/CVN