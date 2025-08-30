Tour d'Espagne : Ayuso se reprend en remportant la 7e étape

L'Espagnol Juan Ayuso, à la dérive le 28 août, a pris une flamboyante revanche 24 heures plus tard en remportant en solitaire la 7 e étape du Tour d'Espagne au Sommet de la station de ski de Cerler.

Le coureur de la formation UAE, cité parmi les favoris de cette édition de la Vuelta avant sa défaillance, s'est imposé avec plus d'une minute d'avance sur l'Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech) et l'Espagnol Raul García (Arkea-B&B Hôtels).

Au terme de cette étape de 188 km avec une arrivée dans les nuages où les favoris se sont neutralisés, le Norvégien Torstein Traeen (Bahrein Victorious) a conservé la tête du classement général, devant le Danois Jonas Vingegaard, grand favori de l'épreuve.

Ayuso, lui, a savouré. Doigts sur les oreilles comme pour se moquer des critiques l'ayant assailli la veille, il a passé la ligne en mode triomphe.

Le 28 août, le co-leader de la formation UAE avec le Portugais Joao Almeida avait concédé plus de sept minutes aux prétendants à la victoire finale. Une grosse contre-performance pour celui qui était annoncé comme l'un des principaux rivaux de Vingegaard dans la quête finale du maillot rouge.

"J'ai connu un jour +sans+ le 28 août. Cela peut arriver même si c'est effectivement catastrophique pour le général", a-t-il expliqué à l'arrivée vendredi 29 août.

Mais le Catalan est orgueilleux, ce qui lui est parfois reproché au sein même de son équipe.

"Faire taire les critiques"

"Aujourd'hui (le 29 août), je n'ai pensé qu'à moi. Je voulais montrer qui je suis", a-t-il dit. À 22 ans, il a fait parler la poudre.

Il a d'abord fait partie d'un groupe de douze coureurs qui s'était échappés dans le Port del Cantó en début d'étape. Dans cette escapade, on retrouvait également le vainqueur du 28 août Jay Vine mais aussi Mads Pedersen ou encore Raúl Garcia, le mieux placé au général près de cinq minutes de Traeen. L'attaque allait forcément aller au bout.

Car malgré le gros travail des équipiers du maillot rouge, ces douze hommes de tête ont abordé la dernière montée du jour avec plus de trois minutes d'avance sur le peloton.

Après à peine deux kilomètres d'ascension, Ayuso est passé à l'attaque, tranchant, seulement suivi par Frigo dans un premier temps.

Une deuxième accélération de l'Espagnol quelques centaines de mètres plus loin a porté un coup fatal à l'Italien. Lancé dans un magnifique solo, Ayuso a alors creusé son avance sur ses poursuivants jusqu'au sommet pour célébrer un succès synonyme de revanche. "Je l'a voulais cette victoire, pour faire taire les critiques", a-t-il assuré.

Derrière lui, les favoris de la Vuelta ne se sont pas énervés. Jonas Vingegaard en tête. Le Danois de Visma-Lease a bike reste confortablement installé à la deuxième place du général à deux minutes et 33 secondes de Traeen, pas vraiment un rival redouté pour le succès final.

Et ce n'est pas l'étape de samedi qui devrait apporter de grands bouleversements dans le classement. La 8e étape reliant Monzón Templario à Saragosse semble propice à une arrivée pour les sprinteurs.

Une étape plate qui devrait offrir un répit au Français David Gaudu, à la rue le 28 août après un début de tour tonitruant qui l'aura vu remporter une étape puis porter le maillot rouge durant une journée.

Mais le 28 août, le Breton n'a pas été à la fête, terminant à près d'un quart d'heure du vainqueur.

