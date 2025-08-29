WRC : les pilotes à la découverte du Paraguay avec le titre en ligne de mire

Le Championnat du monde des rallyes WRC va découvrir ce week-end une nouvelle destination, le Paraguay, dixième des 14 courses de la saison, où les pilotes vont lancer un sprint final pour le titre qui s'annonce indécis puisque quatre hommes se tiennent en seulement 13 points.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui court toujours après sa première couronne mondiale, a récupéré la tête du classement début août en Finlande, mais il est talonné par son coéquipier finlandais Kalle Rovanperä, en quête d'un troisième sacre après 2022 et 2023.

"On peut s'attendre à une lutte très serrée jusqu'à la fin de la saison. Ce sera compliqué de garder la première place du championnat car on devra ouvrir la route, mais on fera de notre mieux. C'est toujours un défi de prendre part à un nouveau rallye. On va voir quelles seront les conditions", a expliqué le Gallois de 36 ans.

L'octuple champion du monde français Sébastien Ogier (Toyota), qui a pourtant disputé trois rallyes de moins que ses concurrents car il est engagé comme ces dernières années dans une saison partielle avec le constructeur japonais, pointe à seulement 13 longueurs et peut encore se mêler à la bagarre.

Ogier vise un nouveau podium

"Nous sommes montés sur le podium de toutes les courses que l'on a disputées cette saison (deux victoires, trois deuxièmes et une troisième places, ndlr) et on va essayer de prolonger cette série lors des prochaines courses. J'apprécie toujours de découvrir des nouveaux rallyes où on part tous de zéro et on doit s'adapter rapidement", a expliqué le Tricolore de 41 ans.

L'Estonien Ott Tänak, qui a perdu la tête du championnat après sa dixième place en Finlande, compte le même nombre de points qu'Ogier et reste en embuscade. Le champion du monde 2019 apparaît comme la seule chance de Hyundai de conserver sa couronne pilotes puisque le tenant du titre belge Thierry Neuville est relégué à 51 points d'Evans aux deux-tiers de la saison.

"On part d'une feuille blanche et on ne verra vraiment à quoi ressemble ce rallye que lors de la reconnaissance. Il y a beaucoup de travail en perspective. C'est essentiel pour nous de marquer de gros points au Paraguay et on va tout faire pour cela", a souligné Tänak.

La première édition du Rallye du Paraguay comptant pour le WRC sera basée à Encarnacion, ville située à un peu moins de 400 km de la capitale, Asuncion, sur les bords du Rio Parana, à la frontière avec l'Argentine.

La course, qui aura lieu de vendredi à dimanche, comptera 19 spéciales disputées sur terre et représentant 355,22 km chronométrés.

AFP/VNA/CVN