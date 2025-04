Au marathon de Londres, des histoires bouleversantes et insolites

Records en série

Le marathon de Londres est selon ses organisateurs le plus populaire du monde: 840.318 coureurs (presque autant de femmes que d'hommes) se sont inscrits au tirage au sort pour participer à l'édition 2025, soit une augmentation de 43% sur un an. Cette hausse atteint 105% chez les 20-29 ans.

Cette course est aussi le plus grand événement de collecte de fonds sur une journée dans le monde, avec plus de 1,3 milliard de livres sterling (1,52 milliard d'euros) récoltés pour des oeuvres de bienfaisance depuis la première course, en 1981.

Environ 75% des coureurs lèvent de l'argent pour une organisation caritative.

Plus de 700 personnes vont courir cette année pour Pancreatic Cancer UK, afin d'aider à financer un test de détection du cancer du pancréas, l'un des plus mortels.

En mémoire d'Alice, Elsie et Bebe

L'attaque avait suscité une onde de choc au Royaume-Uni. Le 29 juillet 2024, Alice da Silva, 9 ans, et Elsie Dot Stancombe, 7 ans, Bebe King, 6 ans, étaient poignardées à mort par un adolescent de 17 ans, à Southport dans le nord de l'Angleterre. Elles participaient à un cours de danse. Le meurtrier a été condamné à la perpétuité.

Les pères d'Elsie et Alice vont participer au marathon, en mémoire des fillettes.

Sergio Aguiar, le père d'Alice, courra avec des enseignants de l'école où la fillette et Bebe étaient scolarisées. Ils récoltent de l'argent pour la construction d'un terrain de jeux dans l'établissement.

"L'énergie d'Alice, son enthousiasme et sa créativité seront célébrés sur le nouveau terrain de jeu par d'autres élèves chaque jour", se réjouit Sergio Aguiar.

"Jusqu'au bout"

"Blind Dave" (Dave aveugle) va réaliser son 17e et dernier marathon. Dave Heeley, 67 ans, sera accompagné de ses trois filles. En 2008, il a été la première personne aveugle à avoir couru sept marathons sur sept continents en sept jours. Dave avait décidé d'arrêter la course à pied cette année, après avoir subi deux remplacements du genou, mais ses filles l'ont persuadé de faire un dernier 42,195 km.

Alex Gibson, un homme de 47 ans atteint d'une maladie neurodégénérative rare provoquant une paralysie progressive, va lui faire le parcours en fauteuil roulant, mais marchera sur le dernier kilomètre pour prouver que "tout est possible".

"Je suis chanceux de pouvoir encore marcher" malgré cette maladie "cruelle", a dit Alex, qui fera de son mieux pour aller "jusqu'au bout".

Les fidèles parmi les fidèles

Ils sont six à avoir participé à chaque édition du marathon de Londres depuis 1981. Pour eux, pas de tirage au sort: ils ont une place réservée chaque année.

Chris Finill, 66 ans, est l'un des six. Son souvenir le plus fort remonte à 2018 : il avait réussi à atteindre la ligne d'arrivée, avec un "immense soulagement", alors qu'il s'était cassé un bras dans une chute dès les premiers kilomètres.

Il a aussi participé aux marathons d'Edimbourg et de New York, mais celui de Londres est particulier : "C'est le plus proche de mon cœur, car c'est ma ville!".

Une moine hindoue

Ce sera le premier marathon de Brahmacharini Shripriya Chaitanya, une moine hindoue britannique de 35 ans, qui veut lutter contre les stéréotypes.

Elle entend "démontrer que la sagesse ancestrale et les challenges modernes peuvent coexister harmonieusement". Alors que le marathon est "indéniablement un défi physique, il devient en fin de compte une profonde bataille mentale", dit-elle.

Dans sa page de levée de fond pour une mission hindoue, elle raconte qu'elle faisait tout à l'école pour éviter les cross. Elle a commencé à s'entrainer en janvier.

Crevette rapide

Certains participants ambitionnent de battre des records plutôt insolites. Jamie Campbell, 31 ans, veut devenir "la crevette la plus rapide du monde". Pour cela, il va devoir courir en moins de trois heures 13 minutes et 18 secondes, le temps réalisé par l'actuel détenteur du record pour un marathon en étant déguisé en crustacé.

"Si je ne réussis pas, je serai une crevette très malheureuse", a-t-il prévenu.

