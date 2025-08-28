Tour d'Espagne : UAE remporte le contre-la-montre par équipes

L'équipe UAE Emirates a remporté le 27 août le contre-la-montre par équipes de la cinquième étape du Tour d'Espagne à Figueras devant la Visma-Lease a bike du Danois Jonas Vingegaard, qui a repris le maillot rouge de leader au Français David Gaudu.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipe émiratie a réalisé le meilleur temps sur le parcours de 24,1 kilomètres en 25 minutes et 26 secondes avec seulement huit secondes d'avance sur la Visma, ce qui permet à Vingegaard de reprendre la tête du classement général.

Le double vainqueur du Tour de France, favori de l'épreuve en l'absence de l'ogre slovène Tadej Pogacar, devance désormais trois UAE : les Espagnols Juan Ayuso et Marc Soler, deuxième et quatrième, et le Portugais Joao Almeida, troisième.

L'Italien Giulio Ciccone est cinquième, avec sept secondes d'avance sur le Français David Gaudu, contraint de céder le maillot rouge qu'il n'aura porté que pendant une étape.

"Que du bonheur" pour Gaudu

"On lâche la tunique rouge, on s'y attendait. Mais franchement c'était que du bonheur, que du kif. (...) Cela a duré 24 heures mais je pense que c'est un des plus beaux moments de ma carrière", a réagi David Gaudu sur Eurosport à l'arrivée de la course.

"J'ai eu plein de victoires, mais c'était encore un autre sentiment de porter un maillot de leader sur une course de trois semaines. Beaucoup de coureurs de classement général ne l'ont jamais fait", s'est-il félicité.

Le grimpeur français de 28 ans, vainqueur de la troisième étape et de retour en forme après une année compliquée marquée par une anonyme 66e place au Giro et un Tour de France passé devant sa télévision, reste au contact des favoris.

"Je reste bien placé. Pour le classement général, on verra. J'ai tellement eu de problèmes cette année que je me dis qu'il y a forcément un truc qui va se passer...", a prédit le leader de l'équipe Groupama-FDJ.

Il assure néanmoins vouloir "kiffer le temps que ça dure": "Je vais continuer de prendre du plaisir jusqu'au bout, et on verra où cela nous mène. Des fois c'est comme ça que ça fonctionne le mieux!", a-t-il conclu.

AFP/VNA/CVN