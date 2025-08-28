US Open : Bonzi et Rinderknech s'affronteront pour une place en huitièmes

Les Français Benjamin Bonzi et Arthur RInderknech se sont tous les deux imposés en cinq manches le 27 août au deuxième tour de l'US Open pour s'offrir un duel 100% tricolore au troisième tour.

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà tombeur en cinq sets de l'ex-No1 mondial Daniil Medvedev au premier tour, Bonzi (51e mondial) a remonté un handicap de deux sets pour battre 2-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 l'Américain Marcos Giron (55e).

Rinderknech a pour sa part éliminé le 18e mondial Alejandro Davidovich Fokina sur le score de 6-4, 3-6, 2-6, 6-2, 6-3.

Le 82e mondial égale comme Bonzi sa meilleure performance à l'US Open, les deux hommes ayant déjà atteint le troisième tour du Grand Chelem new-yorkais en 2023.

Bonzi a remporté ses deux premiers duels contre Rinderknech, en 2022 à Indian Wells (dur) et Stuttgart (gazon), à chaque fois en deux manches.

Huitième de finaliste du récent Masters 1000 de Cincinnati, Bonzi s'était distingué dans la nuit du 24 au 25 août en s'imposant en cinq sets contre Medvedev (13e) au premier tour de l'US Open, malgré l'esclandre provoqué par le Russe à la suite d'une décision arbitrale sur sa première balle de match.

Alors que le Français avait manqué son premier service, l'arbitre de chaise lui en avait redonné un en raison d'une "interférence" d'un photographe positionné en bord de court.

Medvedev s'était indigné de la décision, déclenchant un vacarme dans le public qui a interrompu le match pendant plus de cinq minutes.

À la reprise, Bonzi avait perdu le troisième puis le quatrième set avant de finalement gagner 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

Outre Rinderknech et Bonzi, trois autres Français sont sur les courts ou les fouleront plus tard dans la journée du 27 août : Ugo Blanchet (184e), mené deux sets à un par le Tchèque Jakub Mensik (16e), Adrian Mannarino (77e) et Elsa Jacquemot (91e).

