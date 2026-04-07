L'OMS suspend ses opérations d'évacuations médicales à Gaza après la mort d'un sous-traitant

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), basée à Genève en Suisse, a annoncé la suspension des opérations d'évacuations médicales dans la bande de Gaza après la mort lundi matin 6 avril d'un sous-traitant chargé de fournir des services à l'organisation onusienne sur place, lors d'un incident sécuritaire.

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Photo : Reuters/CVN

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué lundi sur les réseaux sociaux que deux membres du personnel de l'OMS étaient présents sur les lieux mais n'avaient pas été blessés. Une enquête a été ouverte, a-t-il ajouté.

Suite à cet incident, l'OMS a suspendu jusqu'à nouvel ordre les évacuations médicales de patients de la bande de Gaza vers l'Égypte via le point de passage de Rafah.

M. Tedros a également appelé à la protection des civils et des travailleurs humanitaires, soulignant que la paix était "le meilleur remède".

Xinhua/VNA/CVN