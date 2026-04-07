L'OMS suspend ses opérations d'évacuations médicales à Gaza après la mort d'un sous-traitant

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|Un véhicule de l’ONU et des ambulances transportant des blessés de conflit et des patients quittant Gaza pour se faire soigner à l’étranger via le point de passage frontalier de Rafah, le 19 mars.
|Photo : Reuters/CVN
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué lundi sur les réseaux sociaux que deux membres du personnel de l'OMS étaient présents sur les lieux mais n'avaient pas été blessés. Une enquête a été ouverte, a-t-il ajouté.
Suite à cet incident, l'OMS a suspendu jusqu'à nouvel ordre les évacuations médicales de patients de la bande de Gaza vers l'Égypte via le point de passage de Rafah.
M. Tedros a également appelé à la protection des civils et des travailleurs humanitaires, soulignant que la paix était "le meilleur remède".
Xinhua/VNA/CVN