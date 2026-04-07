Pas-de-Calais : un TGV percute un poids lourd, un mort et deux blessés en urgence absolue

Une collision entre un TGV et un poids lourd s'est produite mardi matin 7 avril sur un passage à niveau dans le Pas-de-Calais, tuant le conducteur du train et faisant 15 blessés, tandis que le chauffeur du camion a été placé en garde à vue.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Une enquête a été ouverte du chef d'homicide routier. Le chauffeur du camion est en garde à vue pour "homicide involontaire aggravé par la mise en danger délibérée d'une obligation de sécurité", selon le procureur de la République de Béthune, Étienne Thieffry.

Le camion impliqué dans l'accident était "un convoi exceptionnel privé" transportant "un pont mobile des armées", a déclaré le préfet du Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, lors d'un point presse sur place.

Le chauffeur du camion est un civil, a précisé le procureur de Béthune, sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il avait forcé ou non le passage à niveau: "L'enquête vient de débuter" et elle va "prendre du temps".

Le choc s'est produit à 6h48 du matin. Le TGV, qui reliait Dunkerque à Paris avec 246 passagers, a percuté le poids lourd sur un passage à niveau dans la commune de Bully-les-Mines, entre Béthune et Lens, à une vitesse estimée de 160 km/h, selon le préfet.

Le passage à niveau "était en état de fonctionnement normal", a déclaré sur place le Pdg de la SNCF, Jean-Castex.

Le conducteur du train était "un professionnel très chevronné", âgé de 56 ans, a ajouté M. Castex, adressant ses pensées à sa famille, ses proches, ses collègues et "l'ensemble de la communauté cheminote".

Photo : AFP/VNA/CVN

Au-delà de cette victime, morte sur le coup selon M. Thieffry, deux blessés ont été classés en "urgence absolue" mais ces personnes "vont bien": leurs jours "ne sont pas en danger", a assuré le préfet du Pas-de-Calais.

Treize autres blessés ont été classés en urgence relative, a ajouté le préfet.

Secouristes et équipes techniques étaient déployés en nombre autour du lieu de l'accident, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont vu l'avant du train nettement enfoncé. Le train a fait plusieurs centaines de mètres avant de s'arrêter en pleine voie, a précisé M. Lauch.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est attendu sur place à partir de 13h45.

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu sur cette voie pendant "au moins une semaine", a déclaré M. Castex.

Sur les axes Lille-Béthune, Lille-Lens et Lille-Douai, le trafic reprend "très progressivement" avec "d'importants retards", selon le compte X de la SNCF Hauts-de-France.

Plus de 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi qu'une quarantaine de policiers et gendarmes et une quarantaine de membres de la protection civile, selon le préfet François-Xavier Lauch.

AFP/VNA/CVN