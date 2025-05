États-Unis : Elon Musk quitte son rôle gouvernemental

Photo : PAP/VNA/CVN

"Alors que mon temps programmé en tant qu'employé spécial du gouvernement touche à sa fin, je voudrais remercier le président Trump pour l'opportunité de réduire les dépenses inutiles", a posté M. Musk sur X.

"La mission du DOGE (Département de l'efficacité gouvernementale) ne fera que se renforcer au fil du temps, à mesure qu'elle deviendra un mode de vie dans l'ensemble du gouvernement", a-t-il ajouté.

Mercredi 28 mai, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a remercié M. Musk pour son travail et a promis de poursuivre les réductions de dépenses à l'avenir, en publiant sur X que " Elon Musk et toute l'équipe du DOGE ont accompli un travail INCROYABLE en dénonçant le gaspillage, la fraude et les abus dans l'ensemble du gouvernement fédéral".

"La Chambre est impatiente et prête à agir sur les conclusions du DOGE afin que nous puissions réaliser encore plus de coupes dans le grand gouvernement que le président Trump veut et que le peuple américain exige", a écrit M. Johnson.

Le milliardaire se consacrera à nouveau à des entreprises telles que Tesla et le fabricant de fusées SpaceX.

Xinhua/VNA/CVN