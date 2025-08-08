Trump nomme Stephen Miran au conseil des gouverneurs de la Fed

>> La Fed prolonge le statu quo sur ses taux devant "tellement d'incertitudes"
|Le conseiller économique Stephen Miran à Washington, le 17 juin. Photo : Xinhua/VNA/CVN
En outre, l'administration Trump continuera à rechercher un remplaçant permanent pour le poste laissé vacant par la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, dont la démission prendra effet le 8 août.
M. Miran est considéré comme l'un des principaux conseillers dans l'élaboration des politiques commerciales américaines pour le second mandat de M. Trump. Il a occupé le poste de conseiller en politique économique auprès du département du Trésor américain de 2020 à 2021.
Le conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale est composé de sept membres, qui sont nommés par le chef de l'État et confirmés par le Sénat.
Xinhua/VNA/CVN