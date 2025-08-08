Trump nomme Stephen Miran au conseil des gouverneurs de la Fed

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 7 août avoir choisi Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, pour occuper le siège vacant au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale jusqu'au 31 janvier 2026.

En outre, l'administration Trump continuera à rechercher un remplaçant permanent pour le poste laissé vacant par la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, dont la démission prendra effet le 8 août.

M. Miran est considéré comme l'un des principaux conseillers dans l'élaboration des politiques commerciales américaines pour le second mandat de M. Trump. Il a occupé le poste de conseiller en politique économique auprès du département du Trésor américain de 2020 à 2021.

Le conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale est composé de sept membres, qui sont nommés par le chef de l'État et confirmés par le Sénat.

Xinhua/VNA/CVN