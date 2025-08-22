L'économie allemande risque de stagner au troisième trimestre

L'économie allemande pourrait stagner au troisième trimestre 2025, a averti le 21 août la Bundesbank, la banque centrale du pays, citant comme facteurs les incertitudes liées aux politiques américaines, le faible dynamisme du commerce mondial et la morosité des commandes.

Le produit intérieur brut (PIB) allemand s'est contracté de 0,1% en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2025, selon les données publiées fin juillet par l'Office fédéral de la statistique (Destatis). Dans son rapport mensuel, la Bundesbank a indiqué que cette faiblesse pourrait se prolonger au troisième trimestre.

La banque centrale a attribué la contraction enregistrée au deuxième trimestre à "l'effet de ralentissement" suscité par les droits de douane américains, soulignant que la forte baisse de la production industrielle en juin avait lourdement pesé sur les performances globales. La production industrielle était toujours faible au début du troisième trimestre, et la banque a averti que le secteur ne serait sans doute pas en mesure de donner une nouvelle impulsion à la croissance.

Les litiges relatifs aux droits de douane continuent par ailleurs à créer de l'incertitude. Bien que les États-Unis et l'Union européenne soient récemment parvenus à un accord de principe à ce sujet, la Bundesbank a déclaré que l'incertitude demeurait élevée "compte tenu des questions encore en suspens et de la volatilité de la politique économique américaine".

Le rapport a également mis en avant les sombres perspectives du commerce mondial, la faiblesse des carnets de commandes et la faible utilisation des capacités de production, autant de facteurs qui devraient peser sur les investissements des entreprises. La consommation privée a légèrement progressé au deuxième trimestre, mais la banque a averti que les dépenses des ménages pourraient ralentir dans les mois à venir en raison d'un marché du travail atone et d'un ralentissement de la hausse des salaires.

Malgré ces vents contraires, la Bundesbank anticipe désormais une légère croissance de l'économie allemande en 2025, révisant à la hausse ses prévisions du mois de juin, qui avaient fait état d'une possible stagnation. Cette révision fait suite aux données actualisées publiées jeudi par Destatis, qui ont montré que l'économie avait légèrement progressé au lieu de se contracter au dernier trimestre 2024.

Cela constitue un meilleur point de départ pour l'année en cours, et permet des perspectives légèrement plus optimistes pour l'année 2025, selon les économistes de la banque.

