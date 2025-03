La rencontre entre Poutine et Trump est en train d'être préparée à un rythme accéléré

>> Washington et Moscou vont entamer des négociations sur l'Ukraine

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon des sources, l'altercation de M. Trump avec Volodymyr Zelenski à la Maison-Blanche vendredi 28 février est devenue une motivation supplémentaire pour que le nouveau cycle de négociations sur le rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis ait lieu dans les prochaines semaines.

Le 12 février, Vladimir Poutine et Donald Trump ont eu une conversation téléphonique. Les dirigeants ont discuté de la question de l'arrêt des hostilités en Ukraine, des relations bilatérales et de certains autres sujets, et sont convenus de poursuivre les contacts et d'organiser une réunion en face-à-face. Le 18 février, le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a déclaré que la date de la rencontre entre les présidents russe et américain n'avait pas encore été définie.

Vendredi 28 février, Volodymyr Zelenski est arrivé à la Maison Blanche pour un tête-à-tête avec le président américain. Lors de l’entretien, auquel ont assisté des journalistes, Donald Trump et Volodymyr Zelenski ont eu une dispute. M. Trump a pointé son manque de respect envers les États-Unis, et le vice-président James David Vance a affirmé que M. Zelenski avait oublié de remercier Washington pour son soutien à Kiev.

La conférence de presse à l’issue des négociations a été annulée. Sur sa page dans Truth Social, M. Trump a indiqué que M. Zelenski avait fait preuve d'un manque de respect et n’était pas prêt à un règlement pacifique du conflit ukrainien.

TASS/VNA/CVN