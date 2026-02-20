Déficit commercial record des biens en 2025 aux État-Unis malgré les droits de douane

Le déficit commercial des États-Unis pour les biens a atteint 1.241 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2025, soit 2,1% de plus que l'année précédente, atteignant ainsi un nouveau record, selon les données publiées le 19 février par le département du Commerce.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une dégradation qui s'explique par une hausse plus importante des importations que des exportations sur l'ensemble de l'année, malgré la mise en place de droits de douane sur une bonne part des produits entrants aux États-Unis.

Les droits de douane mis en place par le président américain Donald Trump en 2025, avec de nombreuses variations, visaient en premier lieu, selon lui, à rééquilibrer les échanges commerciaux entre les États-Unis et ses principaux partenaires, visant en particulier, outre la Chine, des pays comme le Canada et le Mexique, ainsi que l'Union européenne (UE).

Les importations de biens en 2025 ont malgré tout progressé pour atteindre 3.438 milliards de dollars, celles concernant les services 895 milliards de dollars, portées notamment par une hausse marquée des biens d'investissement, des pièces métalliques pour l'industrie ou encore le voyage du côté des services.

Selon Chad Brown, chercheur pour PIIE, l'une des causes est à chercher du côté des investissements en intelligence artificielle, qui nécessitent "à la fois des semi-conducteurs avancés mais aussi des circuits imprimés et les chariots des centres de données où les installer".

Les exportations ont également progressé, moins cependant, et se sont établies à 2.197 milliards de dollars pour les biens, 1.235 milliards pour les services, grâce notamment à l'industrie aéronautique, le secteur énergétique et les produits pharmaceutiques.

Sur le dernier mois de l'année, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit s'accélérer pour s'établir à 70,3 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6% par rapport au mois de novembre.

C'est bien plus que ce qu'anticipaient les marchés, qui s'attendaient plutôt à un déficit commercial de l'ordre de 56 milliards de dollars en décembre, selon le consensus publié par MarketWatch.

Ce creusement du déficit en décembre s'explique à la fois par une baisse des exportations et une hausse des importations.

Concernant la répartition géographique, l'UE, la Chine et le Mexique sont les trois pays ou régions avec lesquels les États-Unis ont le plus important déficit commercial.

Dans le cas de l'UE, le déficit commercial américain annuel a atteint 218,8 milliards de dollars, et s'est particulièrement concentré dans les échanges avec quatre pays européens: l'Allemagne, la France, l'Irlande et l'Italie.

À l'inverse, les États-Unis dégagent un surplus commercial vis-à-vis des pays du Benelux, principalement les Pays-Bas. En Europe hors UE, c'est également le cas dans les échanges avec le Royaume-Uni.

AFP/VNA/CVN