Hai Phong : Développement du tourisme rural à travers la valorisation de la saison des fruits

Situé au cœur de la région réputée pour ses litchis de Thanh Hà, la zone écotouristique de Dông Mân propose des activités en lien avec la nature et la vie quotidienne des habitants. Le long de la rivière qui traverse les vergers, les visiteurs profitent de l’ambiance animée de la récolte et des paysages typiques des campagnes du Nord.

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Photo : CTV/CVN

En pleine saison de récolte des litchis, la zone écotouristique de Dông Mân, située dans la commune de Thanh Hà dans la ville de Hai Phong, attire des milliers de visiteurs venus découvrir les vergers et la vie rurale du Delta du fleuve Rouge. À partir de ce modèle, la ville prévoit de développer des circuits axés sur les récoltes au verger afin de dynamiser le tourisme rural et d'augmenter la valeur des produits agricoles locaux.

Au début de l'été, lorsque les grappes de litchis prennent leur couleur rouge caractéristique, la zone écotouristique de Dong Man connaît une forte affluence. Situé au cœur de la région réputée pour ses litchis de Thanh Hà, le site propose des activités en lien avec la nature et la vie quotidienne des habitants. Le long de la rivière qui traverse les vergers, les visiteurs profitent de l’ambiance animée de la récolte et des paysages typiques des campagnes du Nord.

L'idée de construire la zone écotouristique de Dong Man remonte au début des années 2000. Pham Thi Liêm, directrice de la Coopérative écotouristique de Dong Man, s'est inspirée des modèles de tourisme de verger réussis dans le Delta du Mékong pour transformer ses propres terres. Après plusieurs années d'aménagements, le site dispose désormais d'espaces de repos et d'activités traditionnelles, accueillant des dizaines de milliers de personnes à chaque saison.

Selon le directeur adjoint du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, Trân Van Ngoc, le succès de ce modèle repose sur l'association entre le repos écologique et l'expérience de la culture rurale, prouvant que l'agriculture peut devenir un produit touristique à forte valeur économique.

La région ouest de Hai Phong possède plusieurs zones agricoles réputées pour des produits comme les litchis et les goyaves de Thanh Hà, l'ail de Nam Sach, les carottes de Câm Giàng, le poulet de Chi Linh ou les néréides de Tu Ky.

La ville prévoit d'organiser des circuits saisonniers et de connecter ces zones fruitières aux réseaux routiers et fluviaux, notamment le long des fleuves Thai Binh, Van Uc et Lach Tray. Hai Phong entend également lier ce tourisme rural aux villages artisanaux, aux produits locaux certifiés, aux sorties scolaires et aux destinations côtières comme Dô Son et Cat Bà afin de prolonger le séjour des visiteurs.

VNA/CVN