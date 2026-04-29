À la mémoire du Président Hô Chi Minh à Nghê An

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, a conduit une délégation de haut niveau pour déposer des fleurs et brûler de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh au site national spécial de Kim Liên, dans la commune éponyme, province de Nghê An (Centre).

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Ce déplacement est réalisé le 29 avril à l’occasion du 51ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi qu’à l’approche du 136ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait plusieurs membres du Comité central du Parti. Des autorités locales des provinces de Nghê An et de Hà Tinh étaient également présents.

Devant l’autel du Président Hô Chi Minh, les dirigeants ont exprimé leur profonde gratitude envers le fondateur et dirigeant du Parti communiste du Vietnam, héros de la libération nationale, qui a consacré toute sa vie à l’indépendance, à la paix et au bonheur du peuple vietnamien. Ils ont souligné que sa pensée, sa morale et son style demeurent le fondement idéologique et la boussole guidant la révolution vietnamienne vers de nouveaux succès.

S’engageant à suivre fidèlement son héritage, Trân Câm Tu et les membres de la délégation ont affirmé leur détermination à renforcer l’unité, à accomplir avec succès les missions confiées et à contribuer à l’édification d’un Vietnam de plus en plus prospère et civilisé.

Le même jour, la délégation s’est rendue au domicile de Trân Thi Em, Mère Héroïne âgée de 88 ans, dans la commune de Dai Huê.

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa profonde reconnaissance pour les sacrifices et les pertes de sa famille - son époux et son fils étant tombés pour la Patrie – Trân Câm Tu lui a adressé ses vœux de santé et de longévité, réaffirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublient jamais les contributions des héros, martyrs et anciens combattants à la cause de l’indépendance nationale.

VNA/CVN