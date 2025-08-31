Euro de basket : les Bleus ont tenu le choc face à Doncic

Au terme d’un match haletant, l’équipe de France a dominé la Slovénie (103-95) samedi 30 août à Katowice, prenant la tête du groupe D de l’EuroBasket. Portés par un Sylvain Francisco exceptionnel (32 points, 7 rebonds, 5 passes) et par la solidité d’Alexandre Sarr (12 points, 5 rebonds, un contre décisif), les Bleus peuvent déjà entrevoir les huitièmes en cas de victoire contre Israël dimanche 31 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

Face à eux, un immense Luka Doncic (39 points, 8 rebonds, 9 passes), fidèle à sa réputation de bourreau des Français. Comme à l’Euro 2022, le meneur slovène a fait plier la défense tricolore en première mi-temps (24 points à la pause), multipliant les fautes provoquées et réussissant 13 de ses 14 lancers francs. À la mi-temps, la Slovénie menait encore (54-47). "On ne savait plus si on était dans une salle de basket ou de combat", a résumé leur coach Aleksander Sekulic.

Mais la deuxième période fut d’une autre facture. Mieux contenus, les Slovènes ont vu la jeunesse française s’affirmer. Francisco, intenable, a fait exploser ses records personnels en Bleu et s’est offert le trophée de joueur du match. "À chaque attaque, j’ai essayé d’être agressif. Soit je marquais, soit je provoquais une faute, soit je trouvais une passe", a-t-il expliqué. Son coéquipier Jaylen Hoard a salué un joueur "incroyable, plein d’énergie et de créativité".

Photo : AFP/VNA/CVN

Le capitaine Guerschon Yabusele a lui aussi pesé dans le money-time, avec un tir primé décisif, juste après un panier plus la faute d’Elie Okobo. Sarr, lui, s’est illustré par un contre spectaculaire sur Doncic. Avec cinq joueurs à plus de dix points (Francisco, Okobo, Risacher, Sarr, Coulibaly), les vice-champions olympiques ont prouvé la profondeur de leur effectif malgré leur jeunesse.

Pourtant rajeunie et jugée inexpérimentée, la sélection française montre un visage séduisant. "J’ai l’impression qu’on grandit de plus en plus, confie Francisco. On veut prouver qu’on peut jouer au plus haut niveau".

Avec cette victoire référence, les Bleus se rapprochent de leur premier objectif : rallier Riga et la phase finale.

