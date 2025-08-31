US Open : Osaka de retour, Sinner cravache mais passe

Presque cinq ans après, Naomi Osaka s’est de nouveau invitée en huitièmes de finale d’un Grand Chelem. La Japonaise, double lauréate de l’US Open (2018, 2020), a battu samedi 30 août l’Australienne Daria Kasatkina (N.15) 6-0, 4-6, 6-3. Une étape symbolique pour l’ancienne N.1 mondiale, revenue au plus haut niveau après son année blanche en 2023, marquée par la naissance de sa fille.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lancée tambour battant, Osaka a vite pris l’avantage grâce aux difficultés au service de son adversaire, avant de céder le deuxième set. Mais elle a su retrouver ses trajectoires pour l’emporter. "Je n’ai pas si bien joué, mais j’ai essayé de me battre sur chaque point. C’était émotionnellement des montagnes russes", a-t-elle confié. En huitièmes, elle retrouvera la N.3 mondiale Coco Gauff, elle aussi ancienne lauréate à New York, victorieuse 6-3, 6-1 de Magdalena Frech.

Chez les femmes, Karolina Muchova (N.11) et l’Ukrainienne Marta Kostyuk (N.28) se sont également qualifiées, la seconde écartant la dernière Française en lice, Diane Parry. La N.2 mondiale Iga Swiatek devait jouer en soirée face à Anna Kalinskaya (29e), qui l’avait déjà battue à Dubaï cette saison. La finaliste de Wimbledon, Amanda Anisimova, était attendue plus tard face à la Roumaine Jaqueline Cristian.

Côté masculin, le N.1 mondial Jannik Sinner a souffert avant de dominer le Canadien Denis Shapovalov (27e) 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Rapidement mené dans le premier set, l’Italien a mis du temps à trouver son rythme face au jeu agressif de son adversaire, avant de prendre le dessus. "Ce fut un match très dur. Je ne suis pas une machine, moi aussi j’ai du mal parfois", a-t-il avoué.

En huitièmes, Sinner pourrait affronter le Kazakh Alexander Bublik (24e), opposé au soir à l’Américain Tommy Paul (14e). Bublik est l’un des rares joueurs à avoir battu Sinner cette saison, à Halle en juin. Finaliste en 2020, le N.3 mondial Alexander Zverev devait lui affronter le Canadien Felix Auger-Aliassime (27e) au 3e tour.

La journée avait débuté par un duel 100% italien entre Lorenzo Musetti (10e) et Flavio Cobolli (26e), interrompu par l’abandon de ce dernier, qualifiant ainsi le médaillé de bronze olympique de Paris.

AFP/VNA/CVN