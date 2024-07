Tournoi de Muay Thai Road To ONE : les finalistes identifiés

Les boxeurs Huynh Hoàng Phi et Huynh Van Tuân (catégorie poids plume) et Truong Cao Minh Phat et Walid Sakhraij (catégorie poids mouche) sont d'excellents noms pour la soirée finale du 15 septembre prochain. Les deux gagnants dans leurs catégories recevront officiellement des contrats pour participer au ONE Championship, l'une des arènes les plus prestigieuses au monde.