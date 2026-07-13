Tour de France : Van der Poel monte en température

Assommé par la chaleur en début de Tour de France, Mathieu Van der Poel a retrouvé ses jambes au meilleur moment pour s'imposer sous la canicule dimanche 12 juillet à Ussel, lors d'une neuvième étape raccourcie mais féroce.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il fallait s'y attendre, et les coureurs, qui bravent des températures extrêmes avec un mélange de courage et de placidité absolue, sans jamais se plaindre, ont été au rendez-vous des prévisions : amputer l'étape de trente kilomètres parce que la Corrèze avait basculé en vigilance canicule rouge représentait certes "quarante minutes de moins dans le four", comme l'a décrit Benjamin Thomas. Mais au final, cela n'allait que décupler leur envie d'en découdre, à la veille de la première journée de repos, sur un terrain propice à toutes les offensives.

Ils étaient donc des dizaines à tenter leur chance dès le coup d'envoi à Malemort, dont Julian Alaphilippe, très offensif. Mais, sur un tel parcours, c'était forcément des costauds qui allaient finir par sortir pour aller se disputer la victoire, après 155 km.

"C'était une course de solides aujourd'hui", a résumé le Français Alex Baudin, l'un des huit coureurs à partir dans le difficile Suc au May avec Tobias Johannessen, le mieux placé au général (13e), Quinn Simmons, Derek Gee-West, Tom Pidcock, Lennert Van Eetvelt, Pablo Castrillo et Mathieu Van der Poel.

Sur les terres de "Poupou"

Le Néerlandais, après quelques jours difficiles où il s'était rangé au service de Jasper Philipsen, son coéquipier d'Alpecin toujours bredouille, était déchaîné sur les routes corréziennes chères à son grand-père Raymond Poulidor, dont la mémoire était saluée par de nombreuses banderoles.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai vraiment eu du mal à récupérer de la chaleur les premiers jours. Ca va mieux depuis deux jours et aujourd'hui j'avais enfin les jambes pour y aller", a expliqué le triple vainqueur de Paris-Roubaix en célébrant sa troisième victoire sur le Tour après celles à Mûr-de-Bretagne en 2021 et Boulogne-sur-Mer l'an dernier.

C'est lui qui a lancé le mouvement décisif lorsque le groupe de huit a commencé à se déliter à 27 km de l'arrivée. Mécontent de voir revenir le peloton à 30 secondes il a secoué le cocotier dans le Mont Bessou, un raidard de 900 m qui a dû lui rappeler les bergs du Tour des Flandres.

En danseuse et tout en puissance, il a mis tout le monde à l'épreuve et Johannessen, Baudin et Pidcock ont dû puiser très profond pour s'accrocher, le Britannique réussissant à recoller malgré un problème de dérailleur qu'il a réglé à grands coups de talon.

Pogacar aide Netcompany Ineos

À Ussel, du moment que le quatuor avait réussi à garder une petite avance, l'affaire était entendue : face à Van der Poel, de loin le plus rapide, il n'y avait "rien à faire", a constaté Alex Baudin, qui s'est même demandé ce qu'il "foutait là", lui le grimpeur, dans ce sprint à quatre logiquement dominé par le Néerlandais.

"Ça peut paraître stupide de sprinter contre Mathieu mais sait-on jamais... Ca aurait été la victoire la plus cool de ma carrière", s'est incliné Tobias Johannessen, deuxième devant Pidcock et Baudin.

"Le début du Tour n'a pas été génial pour notre équipe, mais je pense que, comme toujours, on est restés calmes, a réagi MVDP. Aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de maintenir l'échappée en vie. Ça a été dur. Mais on s'est battus et je suis heureux de conclure."

Derrière, le peloton des favoris a échoué à six petites secondes alors que Pogacar a une nouvelle fois fait rouler ses hommes ce que pas grand-monde n'a compris, ni Baudin, ni Van der Poel.

En fait, c'était pour... filer un coup de main à l'équipe Netcompany Ineos qui avait demandé de l'aide pour protéger la place d'Egan Bernal au classement général, a expliqué en conférence de presse le Slovène, qu'on a vu longuement discuter avec Filippo Ganna pendant l'étape.

Au général, Pogacar compte toujours 2 min 42 secondes d'avance sur Vingegaard à l'issue d'une première semaine qu'il a qualifié de "formidable" à tous les points de vue. "Sauf la chaleur".

AFP/VNA/CVN