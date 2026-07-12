MMA : retour raté et blessure pour McGregor, défaite rapide de Saint Denis

La star irlandaise du MMA Conor McGregor a complètement raté son retour à l'Ultimate Fighting Championship après cinq ans d'absence, en se blessant au genou droit, perdant ainsi son combat face à l'Américain Max Holloway en seulement 69 secondes, samedi 11 juillet à Las Vegas.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Plus tôt dans la soirée, le Français Benoît Saint Denis avait été également rapidement battu par soumission par l'Anglais Paddy Pimblett, en ouverture de la carte principale de l'UFC 329.

L’arbitre a arrêté le combat McGregor-Holloway, qui se disputait dans la catégorie des poids mi-moyens, après que l'Irlandais de 37 ans se soit retrouvé au tapis à trois reprises au cours de la première minute.

Dès les premières secondes, McGregor a bondi et lancé un coup de pied circulaire à Holloway, mais s’est blessé au genou droit après un mauvais appui. McGregor est tombé à deux autres reprises en se tenant le genou, ce qui a poussé l’arbitre à mettre fin au combat.

"Il y avait tellement d’attente autour de ce combat. Il faut qu’on se rejoue la partie une dernière fois", a lancé, après le combat, Holloway, qui avait perdu face à McGregor en 2013 par décision unanime. "C’est vraiment dommage que ça se termine comme ça."

McGregor, visiblement déçu, a quitté le ring sans faire de commentaire.

Holloway, 34 ans, porte son bilan en carrière à 28 victoires pour 9 défaites grâce à ce KO technique face à McGregor, dont le bilan passe à 22 victoires pour 7 défaites.

McGregor n'avait plus combattu depuis ses deux défaites en 2021 face à l'Américain Dustin Poirier, l’Irlandais s'étant fracturé la jambe gauche lors du deuxième combat.

Sa dernière victoire remonte à janvier 2020, lorsqu'il s’était imposé en 40 secondes face à l’Américain Donald Cerrone.

Combat de 52 secondes

L'Irlandais avait annulé un premier retour prévu en juin 2024 à cause d'une blessure à un orteil.

Holloway, qui a disputé dix combats depuis la dernière apparition de McGregor dans l'octogone, sortait d'une défaite par décision unanime face au Brésilien Charles Oliveira en mars.

Plus tôt dans la soirée, Benoît Saint Denis avait tenté une approche similaire à McGregor avec un début agressif et un coup de pied haut, mais Pimblett a rapidement pris le contrôle en étranglant le Français, qui a perdu connaissance, ce qui a obligé l'arbitre à intervenir pour arrêter le combat après seulement 52 secondes.

"BSD", classé avant le combat 5e mondial en catégorie légers de l'UFC, principale organisation de MMA, s'incline ainsi face au N.9 mondial. Le combattant français compte désormais 4 défaites pour 17 victoires.

Pimblett, qui restait sur une défaite lors de son dernier combat en janvier face à l'Américain Justin Gaethje, totalise 24 victoires pour 4 défaites.

"Je vais battre Ilia (Topuria). Je vais prendre ma revanche sur Justin (Gaethje). Je vais combattre Conor ou Max. J'en ai rien à foutre. Donnez-moi n'importe qui et je lui casse la gueule. Celui qui en a envie n'a qu'à venir me chercher", a triomphé Paddy Pimblett, qui a énuméré une liste de grands noms pour son prochain adversaire lors de son interview d'après-combat.

AFP/VNA/CVN