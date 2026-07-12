Mondial-2026 : Bellingham punit la Norvège et envoie l'Angleterre en demie

Mise en difficulté une grande partie du match mais portée par son héros Jude Bellingham, l'Angleterre a fait parler son expérience des grands rendez-vous pour punir la Norvège d'Erling Haaland (2-1, après prolongations) et filer en demi-finale de la Coupe du monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

De retour dans le dernier carré comme en 2018, après une élimination en quarts face à la France en 2022, les Anglais défieront mercredi 15 juillet l'Argentine de Lionel Messi ou la Suisse pour une place en finale.

Pas sous son meilleur jour samedi 11 juillet, le roi Harry Kane a été parfaitement suppléé par le prince Jude, auteur d'un doublé sur ses deux seules frappes cadrées.

Dans une forme étincelante, le milieu du Real Madrid a porté son compteur de buts dans ce Mondial à six, soit la moitié de son total en 54 sélections sous le maillot des Three Lions. Un doublé des plus importants sur le chemin d'un sacre de l'Angleterre, qui attend un titre majeur depuis 1966.

Parfaitement positionné pour reprendre le ballon relâché par le gardien Orjan Nyland après une frappe de Morgan Rogers, il a surgit pour foudroyer la Norvège (2-1, 93e) en tout début de prolongation.

Grâce à lui, les Three Lions - qui jouaient leur troisième quart de finale consécutif - vont vivre une quatrième demi-finale en Coupe du monde mais aussi une quatrième demi-finale lors des 5 cinq derniers grands tournois Euro et Mondial confondus.

Favoris et habitués de ces grands rendez-vous, les Anglais ont montré toute leur expérience en punissant les "Vikings", alors qu'ils subissaient totalement avec un seul tir cadré avant les prolongations (le premier but de Bellingham).

Photo : AFP/VNA/CVN

Haaland et Kane dans le dur

Sous la forte chaleur de Miami et sous les yeux des star anglaises David Beckham et Mick Jagger, il ne s'est pas passé grand chose pendant la première demi-heure.

La première frappe est intervenue à la 29e minute sur un coup franc largement au dessus d'Harry Kane et la première occasion cadrée a été une tête d'Erling Haaland (35e).

Très attendu, le duel à distance entre les deux attaquants stars n'a pas finalement jamais eu lieu. Le Norvégien, sorti pendant les prolongations, quitte la compétition avec sept buts et Kane reste à six avant les demies, avec un but refusé pour hors-jeu samedi 11 juillet (45+4).

Inexistants en début de match et n'arrivant pas à ressortir le ballon de leur camp, les Norvégiens ont ouvert le score sur une sublime frappe de 20 mètres excentrée à droite d'Andreas Schjelderup (1-0, 36e), déjà double passeur face au Brésil au tour précédent (2-1).

Dix minutes plus tard, la réaction des vice-champions d'Europe est donc venue de Bellingham. Servi par Anthony Gordon, le milieu offensif a fait parler toute sa technique pour contourner la défense et tromper Orjan Nyland d'un tir croisé (1-1, 45+1).

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce but a fait parler sur les réseaux sociaux pendant la rencontre, un ralenti semblant montrer que le ballon a touché un câble aérien suspendant une caméra plus tôt dans l'action. Mais la Fifa a démenti tout contact entre un câble et le ballon, expliquant que les capteurs dans le ballon n'ont détecté aucun contact.

La Norvège pas assez réaliste

Malgré cette défaite, la Norvège a largement dépassé les attentes pour son retour après 28 ans d'absence et a largement dominé la deuxième période face a des Anglais timides.

Quand les Three Lions ont eu une grosse occasion sur un centre devant le but de Bukayo Saka (87e), les joueurs Ståle Solbakken ont été tout proches de marquer plusieurs fois : un arrêt des points de Jordan Pickford (53e), un but refusé pour une haute d'Haaland (55e), une tête sur la barre transversale (76e). Et juste avant la mi-temps (44e), Alexander Sørloth a trop attendu pour servir Haaland, seul face au gardien.

Mais les hommes de Thomas Tuchel s'en sont toujours sortis jusque-là : d'abord quand ils ont renversé le Congo grâce à un doublé de Kane en dix minutes en 16e de finale (2-1) et surtout quand ils sortis vainqueurs de la bataille de l'Azteca, au terme d'un match épique contre le Mexique (3-2). Leur futur adversaire est prévenu.

AFP/VNA/CVN