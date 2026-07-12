Wimbledon : sacrée au bout du suspense, Linda Noskova devient majeure à 21 ans

Insubmersible : malgré cinq balles de match gaspillées dans le deuxième set, la Tchèque Linda Noskova (12 e mondiale) a battu samedi 12 juillet 6-2, 5-7, 6-3 sa compatriote Karolina Muchova (9 e ) en finale de Wimbledon pour s'offrir son premier titre en Grand Chelem.

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"C'est un sentiment incroyable", a commenté la droitière de 21 ans après avoir reçu le trophée des mains de la princesse de Galles.

"Ce n'est jamais facile d'inscrire le dernier point, en particulier aujourd'hui (samedi 11 juillet, NDLR). Karolina, tu m'as fait sacrément travailler pour l'obtenir", a souri la dixième championne différente en dix éditions de Wimbledon.

Dans un discours empreint d'émotion, Noskova a remercié sa mère, décédée juste avant le tournoi en 2024. "Je n'aurais jamais pu être ici sans elle", lui a-t-elle rendu hommage.

Finaliste malheureuse pour la deuxième fois en Grand Chelem, après sa défaite à Roland-Garros en 2023, Karolina Muchova a félicité sa "désormais ex-amie" tchèque pour sa victoire, un trait d'humour rare dans un discours où sa voix a souvent été étouffée par des larmes.

Noskova 7e lundi

"Tu es tellement jeune, et la façon dont tu as géré ta première finale de Grand Chelem était tout bonnement incroyable", a continué Muchova.

"Je continuerai à me battre pour ce trophée et j'espère que j'aurai une nouvelle chance de disputer une finale" à Wimbledon, a conclu la Tchèque de 29 ans.

Troisième gagnante tchèque de Wimbledon en quatre ans chez les dames, Noskova grimpera lundi 13 juillet au septième rang mondial, le meilleur classement de sa carrière.

Elle a reçu quelques minutes après la finale les félicitations du président tchèque Petr Pavel, qui a souligné sur X qu'"on (avait) rarement l'occasion de regarder une finale où on soutient sincèrement les deux joueuses du premier au dernier point".

Le Premier ministre Andrej Babis a pour sa part jugé la finale "magnifique et inoubliable".

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Son scénario a de fait été pétri de suspense.

En position idéale pour conclure quand elle a mené 6-2, 5-2 après à peine une heure de jeu, Noskova a raté trois premières occasions de remporter le titre dans ce jeu, gaspillé une quatrième sur une double faute dans le jeu suivant et galvaudé la cinquième à 5-4 en sa faveur.

Muchova ne s'est pas fait prier pour aligner cinq jeux de rang, arracher le deuxième set 7-5 et relancer complètement cette finale.

"On a écrit l'histoire"

Sortie du court à l'issue de cette deuxième manche au scénario improbable, Noskova a écarté trois balles de break dans le premier jeu du set décisif.

Dans le jeu suivant, c'est elle qui breakait Muchova pour se détacher rapidement à 3-0.

Au bout de 2h27 de duel, la cadette des deux finalistes a enfin scellé sa victoire sur sa sixième balle de match.

Noskova succède au palmarès à la Polonaise Iga Swiatek et a offert samedi une finale plus captivante que la correction infligée l'an dernier à l'Américaine Amanda Anisimova, balayée 6-0, 6-0.

C'est le troisième titre de la carrière de la Tchèque après Monterrey (dur) en 2024 et Berlin en juin.

À 21 ans, elle est devenue samedi 11 juillet la plus jeune gagnante de Wimbledon depuis sa compatriote Petra Kvitova en 2011.

Au bord de l'élimination au troisième tour contre la Roumaine Sorana Cirstea (18e), Noskova est la troisième lauréate du tournoi à triompher à Londres après avoir sauvé une balle de match en chemin, après l'Américaine Venus Williams en 2005 et son idole Serena Williams en 2009.

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Malgré sa défaite samedi 11 juillet, Muchova va également s'installer au meilleur classement de sa carrière (6e).

Plus expérimentée et lauréate cette saison du WTA 1000 de Doha (dur) et du tournoi de Bad Hombourg juste avant Wimbledon, l'aînée des deux Tchèques n'a cependant jamais réussi samedi à installer son jeu tout en variations.

"On est amies et je suis tellement contente d'avoir pu jouer contre toi ma première finale en Grand Chelem", a tenté de la consoler Noskova.

En se livrant la première finale féminine de Grand Chelem depuis 2017 entre deux compatriotes, "je crois qu'on a écrit l'histoire." Celle de Linda Noskova vient à peine de commencer.

AFP/VNA/CVN