Football: décès de Jayden Adams, milieu de terrain de l'équipe d'Afrique du Sud au Mondial

Le milieu de terrain Jayden Adams, qui venait de disputer le Mondial-2026 avec l'équipe d'Afrique du Sud, est mort brutalement samedi 11 juillet à l'âge de 25 ans, a annoncé le ministre des Sports sud-africain.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C’est profondément choqué et le coeur lourd que j’ai appris le décès de Jayden Adams", a déclaré Gayton McKenzie dans un communiqué, sans préciser la cause du décès, qui "n'a pas encore été confirmée" a déclaré le ministre sud-africain des Sports. "Le football sud-africain a perdu l'un de ses plus brillants jeunes talents", a-t-il ajouté.

"La mort nous a cruellement volé l'un des nôtres", a réagi l'Union des joueurs sud-africains sur son compte X, tandis que la Confédération africaine de football a écrit plus sobrement que "le football a perdu l'un des siens".

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'est dit "incroyablement triste" après la mort de Jayden Adams, offrant ses "pensées et condoléances de la part de tout le monde au sein de la Fifa et de la communauté internationale du football à sa famille, ses amis et ses coéquipiers".

La police a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, après la découverte samedi matin 11 juillet du corps d'un homme de 25 ans dans une maison de Schotschekloof, un quartier du centre du Cap, afin d'élucider les circonstances du décès.

Jayden Adams avait disputé les trois matches de l'Afrique du Sud au 1er tour du Mondial en Amérique du Nord dans le cadre du groupe A : les deux premiers comme titulaire, contre le Mexique et la République tchèque, le troisième comme remplaçant face à la République de Corée, où il est entré à la 80e minute.

Il n'avait cependant pas participé au seizième de finale contre le Canada, perdu 1-0.

Professionnel depuis 2020, le joueur natif du Cap, qui évoluait en club aux Mamelodi Sundowns depuis janvier 2025, faisait déjà partie de l'équipe d'Afrique du sud à la Coupe d'Afrique des nations en 2024 en Côte d'Ivoire, où les Sud-africains avaient pris la troisième place.

AFP/VNA/CVN