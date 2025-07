Justin Bieber dévoile Swag, septième album studio surprise

>> Musique : festival 8Wonder, créateur de l’image de marque de destination

>> Une chanson francophone dépasse pour la première fois le milliard d'écoutes sur Spotify

>> DJ Snake, premier DJ à faire son entrée au musée Grévin

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Composé de 21 titres qui totalisent 54 minutes, ce projet marque le retour de l'artiste de 31 ans, plus de trois ans après son dernier single Honest, un duo avec Don Toliver. Son précédent album Justice était sorti en 2021.

Justin Bieber a entre autres collaboré avec les rappeurs américains Gunna, Lil B et Cash Cobain sur ce septième opus. Il avait posté jeudi 10 juillet une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle on aperçoit la liste des chansons de Swag sur un grand écran de Times Square à New York.

Des affiches sont aussi apparues cette semaine à Reykjavik en Islande, où selon la presse américaine il s'est rendu en avril pour finaliser cet album. Ce retour intervient après une période marquée par le retrait médiatique de l'artiste. Ses fans, les Beliebers, espéraient un nouvel opus depuis plusieurs mois.

En 2022, Justin Bieber avait été contraint d'annuler le reste de sa tournée mondiale (soit 82 concerts sur 131 prévus) après avoir révélé souffrir du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique qui lui avait partiellement paralysé le visage.

Le hashtag #SWAG OUT NOW figurait parmi les premières "tendances" mondiales vendredi sur le réseau social X, quelques heures après la sortie de l'album, preuve de l'attente toujours forte autour de la star canadienne.

Révélé en 2010 à seulement 15 ans grâce au tube planétaire Baby, Justin Bieber est rapidement devenu une icône mondiale de la pop adolescente avant de se tourner vers le RnB. En août 2024, le chanteur et son épouse Hailey Bieber ont annoncé la naissance de leur premier enfant, Jack Blues.

AFP/VNA/CVN