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Roland-Garros : Flavio Cobolli en finale après le forfait de Matteo Arnaldi, victime d'un "virus"

L'Italien Flavio Cobolli, 14 e joueur mondial, s'est qualifié sans jouer vendredi 5 juin pour la finale de Roland-Garros après le forfait de dernière minute de son compatriote Matteo Arnaldi (104 e ), victime d'un "virus" selon les organisateurs du tournoi.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cobolli disputera dimanche 7 juin sa première finale en Grand Chelem contre l'Allemand Alexander Zverev (3e), toujours en quête à 29 ans d'un premier titre dans un tournoi majeur après trois échecs en finale (US Open 2020, Roland-Garros 2024, Open d'Australie 2025).

"La nuit dernière, j'ai commencé à me sentir mal", a expliqué Arnaldi en conférence de presse quelques minutes après l'officialisation de son forfait par la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice de Roland-Garros.

"Je me sentais encore bien hier, je suis venu m'entraîner. La nuit dernière, je me sentais barbouillé au niveau de l'estomac. J'ai commencé à vomir, je n'arrivais pas du tout à dormir", a développé Arnaldi, séparé de trois bons mètres de Flavio Cobolli dans la principale salle de conférences de presse de Roland-Garros.

"Être contraint au forfait avant sa première demi-finale en Grand Chelem, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne", a regretté Arnaldi. Mais, a-t-il poursuivi, "je n'arrive pas à me déplacer, ni à manger ni à boire, c'était impossible pour moi d'arriver à disputer un match. Donc c'était la bonne décision à prendre".

Arnaldi, joueur le plus mal classé à se hisser en demi-finales de Roland-Garros depuis près de 30 ans, a enchaîné les matches marathon à Paris, passant au total 19h42 en cinq matches disputés sur les courts de Roland-Garros, un record en Grand Chelem.

Cobolli a confié lui qu'il a été "au bord des larmes" à l'annonce du forfait de son compatriote, qu'il présente comme une source d'"inspiration".

"Je ne m'y attendais pas du tout, j'étais prêt à jouer ce match. Je suis très triste pour lui, mais en même très content de mes résultats cette semaine", s'est réjoui Cobolli.

L'Italien est assuré d'intégrer le Top 10 grâce à la défaite en quatre sets du Tchèque Jakub Mensik (27e) contre Alexander Zverev lors de la première demi-finale.

AFP/VNA/CVN