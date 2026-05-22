Challenge Cup : Montpellier vise le premier titre de son nouveau cycle

Au bord du gouffre il y a deux saisons, Montpellier s'est reconstruit une identité et a l'occasion le 22 mai d'inscrire une nouvelle ligne à son palmarès en battant l'Ulster en finale de la Challenge Cup, avant de viser le Top 14.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà titré dans la compétition en 2016 et 2021, le MHR peut rejoindre Clermont et les Harlequins de Londres parmi les équipes les plus titrés de la seconde compétition européenne en cas de victoire dans la cathédrale de San Mamés à Bilbao. Ce serait son premier titre depuis le bouclier de Brennus en 2022.

Cela viendrait récompenser un parcours parfait, avec un 20/20 en phase de groupes puis trois victoires à domicile sans trop souffrir contre Perpignan (53-13), les Irlandais du Connacht (45-22) puis les Dragons gallois de Newport (18-12) dans le tableau final.

"Ça serait une première étape dans ce qu’on veut mettre en place. Ça montrerait un peu à tout le monde qu’on a évolué. Et que maintenant, on peut être dans la cour des grands et pas des petits comme on l’est depuis l’après-titre", a assuré durant la semaine le jeune capitaine et symbole de ce nouveau MHR, Lenni Nouchi, en conférence de presse.

Le club, propriété de Mohed Altrad et dirigé sportivement par Bernard Laporte, était passé tout proche de la catastrophe en 2024, sauvant sa place dans l'élite à l'issue d'un barrage indécis contre Grenoble (20-18). Un entraîneur du cru, Joan Caudullo, a été installé dans la foulée et a été préservé malgré une saison 2024-2025 banale (9e en Top 14), et quelques turbulences en novembre 2025.

Le MHR possède la meilleure attaque de la Challenge Cup avec 36 essais inscrits, grâce à sa puissance. En témoignent les statistiques flatteuses sur les mètres parcourus ballon en main (2e équipe de la compétition), de franchissements (3e) ou encore défenseurs battus (3e), des statistiques à tempérer considérant que beaucoup d'équipes réservent la Challenge Cup pour faire tourner leur effectif.

Jouer sur les deux tableaux

En face, l'Ulster a aussi réalisé un gros parcours, en terminant premier de sa poule. Son bilan contre les clubs français est excellent, avec une démonstration contre le Racing 92 lors de la première journée (61-7), une victoire contre le Stade français (26-19) et l'élimination de La Rochelle, venue largement diminuée en Irlande, en quarts de finale (41-24).

La province nord-irlandaise n'a plus gagné de titre depuis 20 ans et la Celtic League (ancêtre de l'URC), et reste sur trois défaites en finale consécutives dans ce championnat (2016, 2020) et dans la Champions Cup (2012) à chaque fois contre leur voisin du Leinster.

Une victoire de l'Ulster leur permettrait aussi de jouer la "grande" coupe d'Europe l'année prochaine, puisque l'équipe n'est pas parvenue à atteindre la phase finale de l'URC (9e), une ligue qui regroupe des provinces irlandaises, britanniques, italiennes et sud-africaines.

La situation est bien plus reluisante à Montpellier, actuel dauphin de Toulouse à deux journées de la fin, et dont le rang de prétendant crédible au titre s'affirme un peu plus à chaque journée.

"Le match qui arrive, ce n'est pas un plus. Il faut absolument qu'on le gagne parce qu'il y a une dynamique qu'il faut arriver à préserver si on veut bien figurer en Top 14 après cette finale", a assuré Joan Caudullo.

Le MHR compte déjà le même nombre de points que la saison victorieuse en Top 14 2021-2022 mais n'aura ensuite pas le loisir de souffler avec la réception de Pau, troisième à un point dès la semaine prochaine avant un déplacement à Lyon.

Ce n'est pas encore suffisant toutefois pour combler le déficit d'image du club, notamment après avoir assumé de garder dans son affectif ou recruter plusieurs joueurs condamnés par la justice.

AFP/VNA/CVN