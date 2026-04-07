Nguyên Van Quang élu président de la Cour populaire suprême

Poursuivant les travaux de sa première session, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté, dans l’après-midi du 7 avril, à l’unanimité des 496 députés présents, une résolution portant élection du président de la Cour populaire suprême de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

>> La première session de la XVIe AN, un cap stratégique pour le nouveau mandat

>> L’Assemblée nationale élit ses principaux dirigeants lors de sa première session

>> L'AN procède aux élections du président de la République et du Premier ministre

Photo : VNA/CVN

Aux termes de cette résolution, Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité central du Parti et président sortant de la Cour populaire suprême pour la période 2021-2026, est reconduit dans ses fonctions pour le mandat 2026-2031.

Immédiatement après son élection, Nguyên Van Quang a prêté serment devant l’Assemblée nationale. Devant le drapeau national, en présence des députés, des électeurs et de l’ensemble du peuple vietnamien, il a juré "une fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam", s’engageant à "accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple".

Photo : VNA/CVN

Né en 1969 dans la ville de Hai Phong (Nord), Nguyên Van Quang est docteur en droit et titulaire d’un niveau supérieur de formation politique. Il est secrétaire du Comité central du Parti pour le XIVe mandat, membre du Comité central des 13e et 14e mandats, ainsi que député des XVe et XVIe législatures. Il occupe également les fonctions de secrétaire du Comité du Parti de la Cour populaire suprême.

Au cours de sa carrière, il a exercé plusieurs responsabilités de premier plan, notamment en tant que vice-procureur général de la Cour populaire suprême, secrétaire adjoint permanent puis secrétaire du Comité du Parti de la ville centrale de Dà Nang, ainsi que vice-inspecteur général permanent de l’Inspection gouvernementale.

VNA/CVN