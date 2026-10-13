Hô Chi Minh-Ville mise sur l'investissement public pour stimuler l'économie

Le Bureau permanent du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec la Radio-Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV), a organisé le 11 octobre l'émission " Les citoyens interrogent - L'administration répond ", consacrée au thème " Mobiliser les ressources pour développer et parachever les infrastructures de transport multimodal ".

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Nguyên Truong Nhât Phuong, vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a présidé la session, qui s'est déroulée en présence des dirigeants des départements et commissions du Conseil populaire municipal, ainsi que de nombreux délégués et électeurs.

Planification de 28 lignes de métro

Lors de cette émission, Trân Quang Lâm, directeur du Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la métropole constitue une "mégapole" dotée de multiples modes de transport et s'impose comme un pôle de transit majeur. Hô Chi Minh-Ville concentre 37% des parts de marché du transport aérien de passagers et représente jusqu'à 65% du volume national de marchandises en conteneurs.

À la suite de la fusion de Hô Chi Minh-Ville, de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu, la résolution et le programme d'action pour la mise en œuvre du Congrès du Comité du Parti de la ville se sont fixé pour objectif d'achever l'infrastructure structurelle, la connectivité régionale et les transports à grande capacité tels que le métro, assortis d'une liste de projets d'investissement prioritaires.

Hô Chi Minh-Ville a identifié 28 points noirs présentant des risques réguliers de congestion, avec pour ambition d'y remédier définitivement d'ici 2030. Des chantiers sont d'ores et déjà en cours de déploiement pour résorber ces goulets d'étranglement sur des sites stratégiques, tels que l'échangeur de My Thuy, l'échangeur d'An Phu, le carrefour Nguyên Van Linh - Nguyên Huu Tho, la Route nationale 13, la Route nationale 1, le pont-route de Nguyên Khoai, ou encore le pont-route de Binh Tiên. En parallèle, la ville développe des infrastructures de soutien telles que les équipements dédiés aux bus, les parcs de stationnement et les garages.

Photo: TTO/CVN

Hô Chi Minh-Ville accélère également le rythme afin d’achever d'ici 2030 les projets majeurs tels que les rocades 3 et 4, les routes nationales radiales et les axes autoroutiers destinés à renforcer la connectivité régionale. Cette démarche permettra de réorganiser l'espace urbain, de développer l'offre de logements et de stimuler la croissance socio-économique de la métropole.

Pour apporter une réponse pérenne aux besoins de déplacement des 14 millions d'habitants de Hô Chi Minh-Ville - une population appelée à atteindre 25 millions de personnes à l'avenir -, la ville planifie un réseau de 28 lignes de métro totalisant 1.015 km. Selon le schéma directeur de la métropole qui s'apprête à être adopté, il est même prévu de porter cet objectif à 1.500 km de lignes de métro.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre de nombreux projets avec pour ambition de réaliser 255 km de métro d'ici 2030, et plus de 500 km à l'horizon 2035.

Impulsion pour les ressources privées

Lors des échanges, les électeurs ont interrogé les autorités sur l'ordre de priorité des investissements ainsi que sur les modalités de mobilisation des ressources sociales pour répondre aux besoins colossaux de développement des infrastructures de la ville.

Photo: TTO/CVN

Truong Tân Vu, directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que les projets sont hiérarchisés en fonction de leur capacité à résorber les embouteillages, à lutter contre les inondations, à renforcer la connectivité régionale et à générer de fortes retombées pour le développement socio-économique.

Hô Chi Minh-Ville a recensé 250 projets urgents à engager sans tarder, dotés d'une enveloppe budgétaire équilibrée à moyen terme pour la période 2026-2030 s'élevant à plus de 500.000 milliards de dôngs, conformément à la résolution adoptée par le Conseil populaire municipal. Sur cette enveloppe, environ 200.000 milliards de dôngs sont alloués aux projets de transport pour contenir les risques de saturation.

L'allocation prévoit en outre 120.000 milliards de dôngs pour les projets de transport interrégionaux et interprovinciaux, 50.000 milliards de dôngs pour les chantiers de lutte contre les inondations, et 125.000 milliards de dôngs pour les projets d'aménagement urbain et la rénovation des logements riverains le long des canaux et arroyos.

Selon la direction du Service municipal des finances, pour répondre aux besoins colossaux de financement des infrastructures sur la période 2026-2030, la métropole mobilisera environ 1.200 milliards de dôngs d'investissements publics en tant que "capital d'amorce" afin d'orienter et d'entraîner les autres flux de capitaux de la société. Cette dynamique repose sur le renforcement du partenariat public-privé (PPP) pour attirer les ressources de l'économie privée vers le développement des infrastructures de transport.

"Dans les temps à venir, Hô Chi Minh-Ville engagera environ 140.000 milliards de dôngs de fonds budgétaires dans des projets en partenariat public-privé (PPP), ce qui devrait permettre de mobiliser plus de 800.000 milliards de dôngs de capitaux socialisés. Pour chaque dông de deniers publics investi, six dôngs de capitaux privés seront ainsi levés", a analysé M. Vu.

En guise de conclusion, Nguyên Truong Nhât Phuong, vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le développement d'infrastructures de transport multimodal ne se résume pas à multiplier le nombre d'ouvrages ou à financer des projets isolés. L'essentiel réside dans la réorganisation et la connexion synchrone des différents modes de transport, en parfaite adéquation avec la planification et l'orientation de l'aménagement spatial urbain de la métropole.

Il convient de poursuivre un examen minutieux afin d'identifier clairement les goulots d'étranglement ainsi que les besoins réels de circulation. Cette démarche permettra d'établir une liste de projets prioritaires, d'éviter la dispersion des investissements et d'optimiser l'utilisation du budget ainsi que des ressources socialisées. Il s'agit également de garantir la transparence tout en définissant rigoureusement les droits, les obligations et les responsabilités de chaque partie conformément à la réglementation en vigueur.

Huynh Pham Tuân Anh, directeur adjoint du Service de la planification et de l'architecture de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que le déploiement du réseau de métro exige des ressources considérables. La ville planifie le métro en l'associant au développement de zones urbaines selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development) et à la valorisation des réserves foncières situées autour des stations.

Cette approche contribue tout à la fois à l'aménagement urbain, à la modernisation des équipements techniques et à l'amélioration du confort des usagers, tout en dégageant des ressources financières destinées à être réinvesties dans les projets d'infrastructure.

Truong Giang/CVN